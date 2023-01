Durante la semana pasada, el director técnico, Ignacio Quintana, dio a conocer el listado de 23 convocadas para afrontar el repechaje del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Como en todo llamado, el del entrenador mexicano levantó distintos comentarios en desacuerdo, siendo Kenia Rangel una de las ausencias que más llamó la atención.

Rangel es una de las legionarias que más participación ha tenido en su respectivo club, la Liga Deportiva Alajuelense. Con el cuadro Manudo, es una de las jugadoras que más minutos disputa e incluso, ha sido pieza importante para que el combinado Rojinegro haya conquistado su tetracampeonato en el fútbol de Costa Rica. Por esta razón, sorprendió a muchos que Ignacio Quintana no la convocara.

"Veo bien a mis compañeras fisicamente y todos los días trabajan para estar donde estar. Si se me da la oportunidad de que se clasifiquen al Mundial y me llaman, no la voy a desperdiciar, solo me toca trabajar. Es un sueño para todos llegar a un Mundial, yo confío que hay un buen grupo y ojalá Dios les permita ganar", manifestó Rangel.

Por su lado, en su momento, Quintana también ofreció declaraciones en respuesta a la ausencia de la jugadora. "Nosotros estamos orgullosos de lo que ha hecho Kenia en su club, pero es trabajo, si uno hace bien las cosas, otro que, por más capacitado que esté, no puede quitarte tu lugar. Hay una competencia en esa posición que evaluamos el día a día y no solo en el club, también tienes que trabajar acá", dijo el entrenador.

Recordemos que Panamá deberá enfrentar a Papúa Nueva Guinea en la primera ronda del repechaje. En caso de vencer a su rival, tendrá que medirse a uno entre China Táipei y Paraguay, quienes se encuentran en la otra llave. La selección que gane sus dos compromisos, se clasificará a la novena edición de la Copa del Mundo Femenina.

Lista de 23 convocadas

Porteras

Sasha Fábregas Yenith Bailey Stephani Vargas

Defensas

Hilary Jaén Wendy Natis Katherine Castillo Yomira Pinzón Rosario Vargas Rebeca Espinosa Nicole De Obaldía Carina Baltrip Reyes

Volantes

Deysiré Salazar Emily Cedeño Schiandra González Marta Cox Natalia mills Carmen Montenegro Erika Hernández Aldrith Quintero

Delanteras