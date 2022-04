En las últimas horas, el medio Selecta Talent, difundió una información donde confirmaba que El Salvador se encontraba en proceso de nacionalizar a los hermanos Jorge y Jomar Méndez para que vistieran la camiseta cuscatleca.

Jorge Méndez, de madre salvadoreña, pero nacido en Panamá, cuenta con la posibilidad de jugar para la selección de El Salvador por su doble ciudadanía. Pese a que ya debutó con el cuadro Canalero, todavía podría jugar con otra nación, pues solo disputó partidos amistosos y de categorías menores (Mundial Sub-20).

Sin embargo, el futbolista desmintió al cien por ciento cualquier rumor de cambiar su nacionalidad para defender la camiseta de otro país. A través de sus redes sociales, el jugador expresó, "100% panameño, a todas con mi país", junto a una foto portando la indumentaria roja.

Además, dejó un mensaje en sus historias de Instagram, manifestando, "de donde sacan estas noticias, wao ni yo sabía eso". Esto quiere decir, que el volante se mantiene comprometido con Panamá.

Por el lado de su hermano, Jomar Méndez, no se han conocido declaraciones de parte de él. No obstante, no ha tenido la misma fortuna de Jorge, en ser tomado en cuenta para la selección nacional, por lo que sería una opción más real, pero todo quedará en manos del propio deportista. Hasta el momento, se desconoce cualquier trámite de hacer posible esto.