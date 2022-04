La selección Femenina de Panamá, continúa con su camino rumbo hacia el próximo Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y ahora deberá enfrentar a Aruba en su siguiente compromiso del sábado 9 de abril. Este jueves, previo a dicho compromiso, el entrenador, Ignacio Quintana, dejó algunas declaraciones en conferencia de prensa.

"El grupo está trabajando para así mismo en cierta parte para mejorar en nuestro modelo de juego. El sábado jugaremos en una cancha neutral, hay incertidumbre de ambos equipos con ese encuentro. La metodología de trabajo no cambia por las dimensiones de la cancha, nuestra ideología y filosofía del juego debe ser la misma", manifestó el estratega.

"A nosotros no nos gustan las excusas y no queremos hacernos las víctimas. No jugar bien solo en el Rommel, sino ir donde nosotros y hacerlo nuestra casa también", agregó. Al igual que la jugadora, Laurie Batista, quien comentó lo mismo sobre la filosofía de juego.

Además, agregó que ninguna futbolista tiene su puesto asegurado en el once inicial y que todo dependerá del rendimiento que muestren. "El fútbol va evolucionando, el equipo evoluciona y ahora que tenemos más jugadoras en el extranjero y el tiempo del entrenamiento no será igual. La clave es que las chicas no tienen nada asegurado, no tenemos un XI titular, ellas deben ganar su puesto y entrenar para ello", dijo.

También aclaró que ha trabajado en la ansiedad de sus jugadoras debido a la presión jugando ante sus fanáticos. "Hemos tratado de hablar con ellas sobre la ansiedad, muchas no están acostumbradas a jugar con su afición. He hablado con ellas y les he dicho que no tienen nada que demostrarle a la gente, sino a ellas mismas. Hay que hacerles ver que Panamá es uno de los mejores de Concacaf", expresó el mexicano.

Para concluir, manifestó que no tiene estudiado a profundidad su rival, Aruba. Sin embargo, lograron analizar sus debilidades y fortalezas tras el compromiso que afrontaron ante Belice, por lo que se tiene cierta información del estilo de juego, pero de sus jugadoras en específico, no.