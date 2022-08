Tauro FC se medirá ante Sporting San Miguelito en la vuelta de los Octavos de Final de la Liga Concacaf. El combinado Albinegro cuenta con la ventaja en la pizarra, luego de haber vencido por 1-0 como visitante la semana pasada en el Estadio Nido del Fénix. Sin embargo, la diferencia es mínima y Francisco Perlo sabe que su onceno deberá tener inteligencia y no desesperarse.

“No coincido tanto con que vaya a ser un partido tan abierto, pero es fútbol y un gol del Sporting igualaría todo. Creo que si se mantiene el 0-0 hasta altos minutos el partido va a seguir abierto. Creo que será muy disputado como la ida”, manifestó el entrenador durante la conferencia de prensa previa al compromiso.

"Entendemos que Sporting es un equipo de mucha tenencia, paciencia, que marca gol. Tendremos que ser muy inteligentes cuando no tengamos la pelota, como corremos la cancha porque cuando no se tiene la pelota es algo que desgasta mucho. Algo en lo que hago mucho enfoque es tener ataques verticales, rápidos, pero hoy por hoy la estructura pasa por otro lado porque ha sido todo bastante rápido", indicó.

"No he podido tener entrenamientos tan seguidos por los compromisos que tenemos. Debemos ser inteligentes, no desesperarnos, los detalles van a manejar este último partido. No podemos volvernos locos, hay que ir conociendo el partido, lo que pide para saber como responder", concluyó el venezolano.

Tauro FC llega al choque con una seguidilla de tres partidos consecutivos ganados, dos de ellos, bajo el mando de Perlo. Este martes, significará el tercer compromiso del técnico sudamericano y llega con la ventaja de haberse puesto por delante en la ida. El cotejo de hoy, se disputará a partir de las 5:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Nido del Fénix.