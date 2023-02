En Argentina creen que Panamá "no es rival para un campeón del mundo"

La Selección de Panamá, antes de jugarse un puesto en la Semifinal de la Liga de Naciones, busca foguearse con algunos amistosos. Ya confirmado el encuentro frente a Guatemala, los Canaleros tienen en sus planes, medirse contra un elenco de Conmebol y la Selección de Argentina es una de las candidatas para la Federación Panameña de Fútbol.

A pesar de que todavía no se ha oficializado el compromiso, varios medios siguen indicando que es probable que se dé el partido entre La Roja y La Albiceleste. Aunque dicho compromiso no ha caído bien para algunos fanáticos de ambos países, sobre todo en Argentina, donde creen que Panamá es un rival insignificante para una campeona del mundo.

Luego de que Diario Olé difundiera la noticia de que los comandados por Lionel Scaloni medirían fuerzas ante Panamá y Surinam, se observó más de un comentario de aficionados exigiendo un amistoso de mejor calibre. Cabe destacar que los sudamericanos han vencido a los centroamericanos en las dos ocasiones que se han enfrentado (3-1 y 5-0).

"Está bien no querer exigir al equipo, pero me parece medio poco", "rivales de primerísimo nivel, dignos de un campeón del mundo...", "¿En serio el campeón del mundo no puede organizar dos amistosos decentes?", "ni siendo campeones del mundo dejamos de ser falopa. Cómo vas a llevar a Messi a jugar contra esos matungos", fueron algunas de las palabras que dejaron los usuarios.

En cuanto a los panameños, muchos creen que no se tiene que dar el amistoso, debido a que, una semana después, el cuadro de Thomas Christiansen chocará ante Costa Rica en el encuentro más importante en lo que va de la Liga de Naciones para los Canaleros. Recordemos que La Roja se estará jugando su pase hacia la Semifinal del campeonato de Concacaf.