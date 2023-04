En las últimas semanas, el fútbol de la Primera División de Costa Rica, ha dado de qué hablar en temas de racismo. Hace unos días, se dio la destitución de Jeaustin Campos por parte de Deportivo Saprissa por esta misma razón. Ahora, el pasado fin de semana, Carlos Rivera, joven delantero panameño, también sufrió de insultos por su color de piel.

Cuando Santos de Guápiles y Herediano se enfrentaban en la jornada 17 del Torneo Clausura, Bryan Segura, guardameta del conjunto de Heredia, se dirigió hacia Rivera y le dijo, "negro hijo de…", provocando una reacción inmediata del canalero. Sin embargo, la situación no terminó ahí, pues el entrenador del atacante, habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido.

"En la jugada donde Carlos Rivera queda en el piso. Yo estas cosas no me gusta tocarla, pero fue tratado como 'negro hijo de…'. Él (Rivera) me lo dijo llorando y de hecho, me sorprendió su reacción en la jugada porque es un tipo muy tranquilo, es de los más pasivos en el camerino, un muchacho muy sano y me dolió verlo así", declaró Randall Row, estratega de Santos.

Además, afirmó que iba a conversarlo con el Presidente y el Gerente del club para tomar una decisión sobre una posible denuncia hacia el portero, Segura. Al igual, manifestó que los propios futbolistas de Herediano también se molestaron con su compañero al haber insultado de manera racista a su rival.

Por su parte, la institución envió un comunicado respaldando a Carlos Rivera que dice lo siguiente: "En AD Santos estamos comprometidos con el juego limpio y promovemos el respeto a la dignidad humana. Por ello, manifestamos el apoyo incondicional a nuestro jugador Carlos Rivera. Toda vez, rechazamos categóricamente cualquier acto de discriminación en el deporte, debido a lo grave de los hechos denunciados. Vamos a solicitar el inicio de una investigación disciplinaria, con el fin de que se impongan las sanciones correspondientes al jugador causante de la agresión".