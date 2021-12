El lateral derecho panameño fue invitado a una entrevista en el programa Somos La Sele donde tocó diferentes temas, entre ellos, sobre la selección nacional, sus compañeros e incluso dijo que Adalberto Carrasquilla podría jugar en Anderlecht. Amir Murillo viene de dar una asistencia en la Croky Cup de Bélgica.

Iniciando, el defensor declaró que le gusta más atacar que defender, "por mi características se nota que me gusta más atacar, pero cumpliendo con mi función. De pequeño siempre jugaba delantero. En San Francisco jugaba de volante central y en la selección Sub-20, el profe Pipino, me pone de lateral".

Acerca de su llegada a Bélgica, dijo que la adaptación se le hizo fácil gracias a sus compañeros, "desde el día uno mis compañeros me ayudaron bastante. Pensé que iba a ser más difícil el tema de la adaptación, pero la mayoría de los compañeros, los trabajadores del club me ayudaron un montón y eso me sirvió para lo que vengo haciendo hasta ahora".

Cuando se le preguntó sobre cuál jugador panameño recomendaría para Anderlecht, dijo lo siguiente, "he visto el nivel de mis compañeros y cualquiera podría jugar acá. Hoy por hoy diría que Adalberto Carrasquilla por la calidad técnica, despliegue físico y porque conoce bien Europa".

En cuanto a la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 declaró que Panamá debe hacerse fuerte en casa. "Hacernos fuerte en casa nos dará el pase directo a mundial. Tenemos las tres visitas más difíciles en la región, pero lo importante es ganar en casa y la mentalidad ganadora que hemos tenido en la selección".

Murillo confesó que le gustaría enfrentar a Messi en algún momento, "el jugador de más nombre ha sido Zlatan Ibrahimovic, luego Hazard. Me gustaría jugar en contra de Messi, Neymar y todos ellos".

Para finalizar, señaló cuales son sus metas con Anderlecht, "quiero hacer las cosas bien y tratar de ayudar al equipo para que pueda jugar Champions o Europa League".

Amir Murillo está demostrando un nivel que lo ha colocado incluso como el jugador más costoso de Panamá según Transfermarkt, además se ha vuelto en un inámovible en la convocatoria de Thomas Christiansen, siendo dueño del costado derecho de la defensa en el cuadro nacional.