El Clausura 2023 para el Cartaginés llegó a su final y así también el fin de muchos contratos de sus jugadores. Así que de esta manera otros equipos importantes como el Deportivo Saprissa y Herediano se mantienen alerta para ver qué puede estar en el radar que les pueda funcionar. Así está el caso de Jeikel Venegas, que si bien los brumosos y el jugador mantienen una buena relación, todavía no llegan a un acuerdo concreto en torno a su futuro.

¿Qué dijo Jeikel Venegas sobre su futuro?

“Obviamente, como lo he dicho antes, mi primera opción va a ser siempre el Cartaginés, amo a esta institución, me ha dado todo, me siento muy bien, contento. La afición lo quiere mucho a uno y también me llevo muy bien con los directivos y el presidente”, aseveró Jeikel Venegas.

“Mi primera opción será Cartaginés siempre, sí hay unas opciones, la verdad, pero primero me siento con Cartago y depende de cómo pasen las cosas, me siento con los demás, si tengo que hacerlo”, sentenció Jeikel Venegas.

Recordemos que equipos como el Deportivo Saprissa y Herediano habrían tanteado a Jeikel Venegas en algún momento, pero a sus 35 años y después de hacer un nombre con los brumosos al ganar el Apertura 2022, pareciera tener las cosas claras para el que podría ser su último buen contrato.