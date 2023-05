El Deportivo Saprissa eliminó a Herediano en las semifinales del Torneo Clausura 2023 de Costa Rica y se encuentra a un paso del bicampeonato. Sin embargo, el futbolista Keysher Fuller le bajó el precio a esta clasificación de los Morados, asegurando que no fueron superiores en la serie ante los rojiamarillos.

Keysher Fuller como representante de Herediano analizó lo que fue esta llave ante el Deportivo Saprissa y dejó claro que los Morados nunca fueron superiores, pero que como siempre de las derrotas se aprende. Al final de los 90 minutos, el marcador fue de 2-0 (global de 4-1) en favor de un Saprissa que avanzó a la final del certamen.

Declaraciones de Keysher Fuller

“No fueron superiores, no creo que fueron superior (Saprissa), simplemente cometimos errores que en finales y semifinales no se puede cometer y por ende la derrota. Fueron justos ganadores y ahora pensar en lo que viene. Ya esto no puede pasar más y hay que poner las barbas en remojo“, sentenció Keysher Fuller en el post partido.

A pesar de que el resultado global dijo una cosa, para Fuller la diferencia entre ambos conjuntos no fue tal. Más allá de la visión que tuvo sobre esta serie, será el Deportivo Saprissa quien tenga la posibilidad de ser bicampeón de Costa Rica en donde enfrentarán a la Liga Deportiva Alajuelense en una nueva edición del Clásico Nacional.