El 30 de junio de este año se termina el contrato de Joel Campbell con León de México. El futuro del jugador de la Selección de Costa Rica es una incertidumbre y no se sabe qué decisión tomará para la continuación de su carrera. En las últimas horas, se empezó a rumorear que podría volver a la Liga Promérica.

Tanto Saprissa como Alajuelense sueñan con tenerlo en su plantilla y la elección dependerá exclusivamente de él. En una entrevista que dio con ESPN, el legionario reveló que está pensando seriamente en volver a jugar en el fútbol de su país.

“Yo nunca lo he escondido, el tema de regresar a Costa Rica me ha jalado porque primero tengo doce años de vivir afuera, ser legionario, estar en constante, en el alto nivel, y en vacaciones nunca he tenido porque me toca la selección nacional, por ello, son doce años continuos que genera bastante demanda, bastante estado emocional, mental y físico”, comenzó declarando.

Ante la consulta sobre si Costa Rica era prioridad, afirmó: “Sí, tengo una forma de pensar que no es muy normal a lo que piensan todos los jugadores, siempre priorizado muchísimas cosas antes que el dinero, o el tiempo con la familia, para mí es muy importante, sé que puedo seguir jugando afuera, ofertas tengo, y siempre las he tenido, y salarios buenos en grandes ligas, pero a veces, no todo en la vida es el dinero, o ese crecimiento profesional”.

Para finalizar, Campbell respondió sobre si Saprissa sería su destino: “Yo siempre lo dije, nunca he mentido en ese aspecto, siempre dije cuál era mi primera opción, pero tampoco cerraba opciones a los demás equipos, siempre dije que iba a ser mi primera opción, pero no que me cerraba a otros equipos, al final en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas”.