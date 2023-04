Este jueves 13 de abril se disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions entre Tigres y Motagua. Recordemos que en el encuentro de ida, los mexicanos se impusieron ante los catrachos por la mínima (1-0) y para este compromiso, los mexicanos estarán estrenando a Robert Siboldi como su nuevo entrenador, el cual ya lanzó una advertencia a los catrachos.

Desde su presentación ante los medios de prensa en México, el charrúa dejó claro que el cuadro mexicano tiene la obligación de ganarle al Motagua este jueves en el Estadio Universitario de Monterrey en Concachampions. No hay otro camino y así fue de contundente.

Entrenador de Tigres advierte a Motagua

“Estoy seguro de mi experiencia en estos momentos difíciles, créeme que no fue tan difícil de cuando me tocó pelear descenso, eso sí fue difícil y no nos alcanzó. Hoy son otros tiempos y van a asumir con carácter las circunstancias que nos toca vivir”, aseveró Siboldi sobre su llegada a Tigres.

“Todos los equipos atraviesan por altibajos, hoy nos toca estar en un bache, me tocó como jugador, hoy por acá, hay que trabajar, hay que entrenar, no tenemos tiempo, hay mucho talento en el equipo que se puede desarrollar“, puntualizó.

“El equipo hoy, a diferencia de mi filosofía, siempre he priorizado las formas, ganar mereciéndolo hoy, hoy hay ganar a como dé lugar. El que mejor esté, va jugar, el que esté con deseos y las ganas de querer jugar, no tengo compromiso con ninguno”, sentenció sobre cómo afrontar lo que viene, sobre todo el partido de Concachampions ante Motagua.