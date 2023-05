El Deportivo Saprissa sigue dominando el torneo local ubicándose en el primer lugar sacándole hasta ocho puntos a la Liga Deportiva Alajuelense quien marcha segundo. Ahora bien, ya pensando en futuro, Herediano no ve con malos ojos incorporar a un jugador de los Morados para el próximo torneo. A continuación repasaremos quién es ese futbolista.

Por otro lado, Herediano viene realizando una regular campaña ubicándose en la cuarta posición que le permitió avanzar a las semifinales del campeonato local. Durante el fin de semana el gerente general del Club Sport Herediano, Jafet Soto, atendió a los medios de comunicación previo al duelo contra Puntarenas FC y habló sobre una de las figuras del Deportivo Saprissa.

¿Herediano le robará al Saprissa?

Se trata de Kendall Waston, quien se encuentra negociando con los Morados para ver si renueva su contrato que culmina el próximo mes de diciembre. Pero por ahora no hay una decisión clara y su futuro hoy es incierto. “La realidad es que “Waston no está nada contento con la oferta que le hicieron en Saprissa, no está muy feliz”, afirmó Soto a Columbia Deportiva.

¿Por qué no?, nosotros podemos pujar de acuerdo a lo que nos permite el reglamento a partir del primero de junio, no sé si Robert Garbanzo lo estará pensando pero me parece una buena opción para Herediano”, sentenció Jafef Soto en Columbia Deportiva.

Con 35 años de edad Kendall Waston es uno de los jugadores más importantes para el Deportivo Saprissa cubriendo la última línea defensiva. Por ahora habrá que esperar si las negociaciones con el Saprissa dan fruto o al terminar su contrato en diciembre toma otro rumbo en su carrera.