Giorgio Chiellini y Los Angeles FC avanzaron a los cuartos de final de la Concachampions tras dejar en el camino a la Liga Deportiva Alajuelense, a pesar de que los costarricense se impusieron en territorio estadounidense (1-2). Sin embargo, la ventaja de (0-3) que se habían llevado los americanos fue más que suficiente para cerrar la eliminatoria en casa. A pesar de esto, el defensor italiano, reconoció que no fue el partido que esperaban, por errores propios y virtudes del rival.

La Liga Deportiva Alajuelense la tenía sumamente difícil para hacer la hazaña de visita luego de perder 0-3 en la ida, pero aún así pudo sacar un 1-2 a favor en la vuelta, y quedó eliminada ante el conjunto estadounidense por un marcador global de (4-2). Ante este escenario, Giorgio Chiellini habló luego del encuentro dejando sus impresiones de esta eliminatoria ante los costarricenses.

Palabras de Giorgio Chiellini

“No estábamos nerviosos, pero claramente no era el partido que esperábamos y que nos gustaría haber jugado. Cometimos errores que ellos aprovecharon, nosotros tuvimos oportunidades en el primer tiempo que no anotamos y en este nivel si fallas luego te castigan”, aseveró Giorgio Chiellini, analizando lo que fue el partido ante Alajuelense.

“Tomamos el partido con seriedad, peleamos hasta el final, no estamos contentos con la derrota pero lo importante es que avanzamos de ronda, esta derrota la debemos de tomar como una lección para el futuro”, sentenció Giorgio Chiellini luego de alcanzar la clasificación a cuartos de final en la Concachampions con Los Angeles FC.