El Salvador vs. Costa Rica: a qué hora y dónde ver hoy EN VIVO el partido | Copa Oro Femenina 2024

Este domingo, las selecciones femeninas de El Salvador y Costa Rica disputarán un partido clave por la Copa Oro W 2024. Ambas marchan últimas en el Grupo C, por detrás de Paraguay y Canadá, que tienen 3 puntos, y necesitan una victoria para llegar a la última jornada con chances de clasificar a los cuartos de final.

El Salvador vs. Costa Rica: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

La Selecta y la Sele medirán fuerzas hoy, domingo 25 de febrero, a las 19:00 horas de Centroamérica (20:00 de Panamá y ET de Estados Unidos), en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

Dicho encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming de paga.

El Salvador: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Costa Rica: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo

Paramount+ y CBS Sports Golazo Guatemala: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Honduras: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Nicaragua: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Panamá: Star+ y ESPN

El Salvador vs. Costa Rica: cómo llega la Selecta

Si bien las dirigidas por Eric Acuña clasificaron al torneo mediante el repechaje, lo cierto es que se ganaron esa oportunidad tras promediar una fase clasificatoria perfecta, con seis victorias. Por ello sorprendió que Canadá —a pesar de ser una potencia— las arrollara en el debut y les asestara un contundente 6 a 0.

“No me gustó cómo se perdió. Se hubiera podido perder de una manera un poquito más digna y jugando mejor. Al final no me importaban los goles, quería ver que mi equipo perdiera el miedo de jugar contra cualquiera“, comentó Acuña luego del doloroso debut en la W Gold Cup.

Ahora toca pasar página y la única futbolista que está en duda para el duelo con las ticas es la volante Victoria Meza, por lesión. Aunque el estratega le confirmó a El Gráfico que “si no está por lo menos a un 70%” su lugar lo ocupará Danya Gutiérrez. Por lo demás, avisó que alineará el mismo once que contra las norteamericanas.

Encuesta El ganador del partido será... El ganador del partido será... YA VOTARON 0 PERSONAS

El Salvador vs. Costa Rica: cómo llega la Sele

Distinto fue el estreno del elenco conducido por Beni Rubido a pesar de la derrota 1-0 ante Paraguay. En la primera mitad dominó a su rival y estuvo cerca del gol: un remate lejano de Villalobos se estrelló en el horizontal y Salas conectó el rebote, pero la portera sudamericana lo despejó. Además, se le otorgó un penal que luego fue desestimado a instancias del VAR.

A partir de este hecho, el equipo no fue el mismo. Y en el complemento, a través de la táctica fija, Lice Chamorro (51′) le dio el gane a las suramericanas. “El rival ajusta, cambia de sistema y nosotras no leemos que el partido es otro. Ahí es donde nos está costando, estamos jugando bien de a ratos”, externó el ibérico sobre la capacidad de reacción de la Tricolor.

De acara al juego de hoy, Rubido confirmó que hará cambios en el onceno para ganar en profundidad: “Estamos contentos en términos de bloques y gestión del balón, entonces son pequeños detalles los que hay que pulir. Estoy convencido que con eso nos dará para vencer a El Salvador”.

El Salvador vs. Costa Rica: último partido entre ambas

El último enfrentamiento entre ambas selecciones a nivel mayor tuvo lugar el 8 de octubre de 2019, en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020. Aquel día, la Sele se impuso 5-0 gracias a los goles de Raquel Rodríguez (5′, 18′), María Paula Salas (39′), Priscila Chinchilla (56′) y Sofía Varela (85′).

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro canal oficial de WhatsApp y manténganse al día con las últimas noticias.