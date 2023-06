“Eso de traicionar la idea (de juego) a mi nunca se me pasa por la cabeza, lo que te puedo decir es que los partidos se trabajan de una manera. Después empatamos con Corea y la gente estaba contenta, pero yo no. Si me preguntás, lo bueno que hicimos fue defendernos bien”, reflexionó el ex futbolista de FAS.

Toda la acción de Costa Rica y El Salvador en la Copa Oro lo podrás disfrutar en exclusiva por la aplicación de Star+.