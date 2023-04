La 17ª edición de la principal competencia de Concacaf de selecciones nacionales masculinas, la Copa Oro 2023, se jugará del 16 de junio al 16 de julio, y coronará a la mejor selección nacional de la región. Certamen en el que estarán presente seis países centroamericanos.

Y luego de haberse llevado a cabo el sorteo de grupos y que anunciaran los 15 estadios y 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá que serán sede de los partidos, ya conocimos dónde y cuándo jugarán los centroamericanos. Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, a proporción.

Sedes y calendario de los centroamericanos en la Copa Oro 2023

Costa Rica

26-06-2023 | 8:30 p.m. | Costa Rica vs. Panamá | DVR PNK Stadium (Florida)

30-06-2023 | 8:30 p.m. | El Salvador vs. Costa Rica | Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

4-07-2023 | 8:30 p.m. | Costa Rica vs. RP8 | Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

Honduras

25-06-2023 | 7:00 p.m. | México vs. Honduras | NRG Stadium (Houston, Texas)

29-06-2023 | 4:45 p.m. | Qatar vs. Honduras | State Farm Stadium (Glendale, Arizona)

2-07-2023 | 4:45 p.m. | Honduras vs. Haití | Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte)

Panamá

26-06-2023 | 8:30 p.m. | Costa Rica vs. Panamá | DVR PNK Stadium (Florida)

30-06-2023 | 6:30 p.m. | RP8 vs. Panamá | Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

4-07-2023 | 7:30 p.m. | Panamá vs. El Salvador | Shell Energy Stadium (Houston, Texas)

El Salvador

26-06-2023 | 6:30 p.m. | El Salvador vs. RP8 | DVR PNK Stadium (Florida)

30-06-2023 | 8:30 p.m. | El Salvador vs. Costa Rica | Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

4-07-2023 | 7:30 p.m. | Panamá vs. El Salvador | Shell Energy Stadium (Houston, Texas)

Guatemala

27-06-2023 | 8:45 p.m. | Guatemala vs. Cuba | DVR PNK Stadium (Florida)

01-07-2023 | 8:30 p.m. | Guatemala vs. Canadá | Shell Energy Stadium (Houston, Texas)

04-07-2023 | 6:30 p.m. | RP7 vs. Guatemala | Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

Nicaragua

25-06-2023 | 3:30 p.m. | Nicaragua vs. RP9 | DRV PNK Stadium (Florida)

28-06-2023 | 6:30 p.m. | Jamaica vs. Nicaragua | City Park Stadium (New Rochelle, New York)

2-07-2023 | 7:00 p.m. | Estados Unidos vs. Nicaragua | Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte)