Concacaf ha anunciado el calendario de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24 (CNL). La tercera edición de la competencia se llevará a cabo en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre 2023, seguido de las Finales en marzo 2024.

La CNL fue introducida por la Confederación en 2018 y proporciona a todas las asociaciones miembro la oportunidad de competir constantemente en un calendario regular de partidos oficiales durante el ciclo de cuatro años entre las Copas Mundiales de la FIFA. Además, impulsa el desarrollo y ofrece un torneo atractivo para los aficionados de toda la región.

Cada una de las dos primeras ediciones vio 106 partidos oficiales jugados en toda la región, brindando oportunidades competitivas para cada equipo nacional masculino de Concacaf. La edición 2022/23 concluyó el mes pasado con unas Finales de la CNL emocionantes entre Canadá, México, Panamá y Estados Unidos. Estados Unidos se coronó Campeón luego de derrotar a Canadá en la final.

NUEVO FORMATO DE LA COMPETENCIA

Como se anunció anteriormente, iniciando con la CNL 2023/24, la cual comenzará en septiembre 2023, el formato de la competencia fue renovado para incluir más partidos de eliminación directa que clasificarán a equipos para competencias continentales de verano. Esta incluye la ruta a la clasificación de seis equipos de Concacaf a la CONMEBOL Copa América 2024.

La CNL 2023/24 se continuará jugando en un formato de tres ligas (A, B y C), con las 41 selecciones nacionales masculinas de la región, distribuidas en las Ligas de acuerdo con los resultados de la CNL 2022/23.

Liga A: 16 Selecciones Nacionales (Fase de Grupos y Cuartos de Final)

La Liga A fue expandida para incluir 16 equipos (en lugar de 12) y una nueva ronda de cuartos de final que fue creada para incluir más partidos de eliminación directa.

Para la Fase de Grupos, las 12 selecciones nacionales de la Liga A con el ranking más bajo han sido sorteadas en dos grupos de seis equipos y jugarán una liga “sistema suizo”. En total, cada equipo jugará cuatro partidos (dos en casa y dos de visitante). Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Panamá, Guatemala, El Salvador , Martinica, Curazao, y Trinidad y Tobago.

, Martinica, Curazao, y Trinidad y Tobago. Grupo B: Haití, Jamaica, Honduras, Cuba, Surinam y Granada.

Después de la fase de grupos, en las fechas FIFA de septiembre y octubre 2023, el primer y segundo lugar de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final de la CNL, donde se les unirán las cuatro selecciones nacionales de la Liga A con el mejor ranking.

Los Cuartos de Final se jugarán en un formato de ida y vuelta, en la fecha FIFA de noviembre 2023, y los ganadores de cada enfrentamiento avanzarán a las Finales de la CNL 2024 y clasificarán a la CONMEBOL Copa América 2024.

Las cuatro naciones sembradas en los Cuartos de Final son (en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

Los emparejamientos de Cuartos de Final serán determinados en base a el Ranking de Concacaf de octubre 2023 (después de la Fecha FIFA) y los resultados de la Fase de Grupos de la CNL 2023/24, de la siguiente manera:

Cuartos de Final 1: Cuarto equipo mejor clasificado vs Mejor primer lugar (1A/1B)

Cuartos de Final 2: Tercer equipo mejor clasificado vs Siguiente primer lugar (1A/1B)

Cuartos de Final 3: Segundo equipo mejor clasificado vs Mejor segundo lugar (2A/2B)

Cuartos de Final 4: Mejor equipo clasificado vs Siguiente segundo lugar (2A/2B)

Las otras dos naciones de Concacaf que participarán en la Conmebol Copa América 2024 se determinarán a través de un repechaje a partido único, entre los cuatro equipos perdedores de los cuartos de final. Este repechaje también tendrá lugar en marzo 2024.

Liga B: 16 Selecciones Nacionales (Fase de Grupos)

La Liga B cuenta con 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Cada equipo jugará contra todos los demás equipos de su grupo, ida y vuelta, para un total de seis partidos por equipo (tres en casa y tres de visitante). Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Guadalupe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Sint Maarten.

Grupo B: Nicaragua , República Dominicana, Montserrat y Barbados.

, República Dominicana, Montserrat y Barbados. Grupo C: Guyana Francesa, Bermuda, San Vicente y las Granadinas y Belice .

. Grupo D: Guyana, Antigua y Barbuda, Puerto Rico y Bahamas.

Liga C: 9 Selecciones Nacionales (Fase de Grupos)

La Liga C ahora incluirá nueve equipos divididos en tres grupos de tres equipos. Cada equipo jugará contra todos los equipos de su grupo, ida y vuelta, para un total de cuatro partidos por equipo (dos en casa y dos de visitante). Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Bonaire, San Martín, y Anguila.

Grupo B: Aruba, Islas Caimán e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Grupo C: Dominica, Islas Turcos y Caicos e Islas Vírgenes Británicas.

El ascenso y descenso entre las Ligas se llevará a cabo al finalizar la tercera edición.

Calendario Liga de Naciones Concacaf 2023/24

*Equipo anfitrión anunciado primero (las sedes y horarios de los partidos más adelante)

Jueves 7 de septiembre 2023

M1: (A) Panamá vs Martinica

M2: (A) Trinidad & Tobago vs Curazao

M3: (A) Guatemala vs El Salvador

M4: (B) San Cristóbal y Nieves vs Guadalupe

M5: (B) Sint Maarten vs Santa Lucía

M6: (C) Anguila vs San Martín

M7: (C) Islas Vírgenes de Estados Unidos vs Islas Caimán

Viernes 8 de septiembre 2023

M8: (A) Haití vs Cuba

M9: (A) Granada vs Surinam

M10: (A) Jamaica vs Honduras

M11: (B) República Dominicana vs Nicaragua

M12: (B) Barbados vs Montserrat

M13: (B) Bermuda vs Guyana Francesa

M14: (B) Belice vs San Vicente y las Granadinas

Sábado 9 de septiembre 2023

M15: (B) Antigua & Barbuda vs Guyana

M16: (B) Bahamas vs Puerto Rico

M17: (C) Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos

Domingo 10 de septiembre 2023

M18: (A) Guatemala vs Panamá

M19: (A) Martinica vs Curazao

M20: (A) El Salvador vs Trinidad & Tobago

M21: (B) Guadalupe vs Sint Maarten

M22: (B) Santa Lucía vs San Cristóbal y Nieves

Lunes 11 de septiembre 2023

M23: (B) Nicaragua vs Barbados

M24: (B) Montserrat vs República Dominicana

M25: (C) San Martín vs Bonaire

M26: (C) Islas Caimán vs Aruba

Martes 12 de septiembre 2023

M27: (A) Jamaica vs Haití

M28: (A) Cuba vs Surinam

M29: (A) Honduras vs Granada

M30: (B) Guyana Francesa vs Belice

M31: (B) San Vicente y las Granadinas vs Bermuda

M32: (B) Guyana vs Bahamas

M33: (B) Puerto Rico vs Antigua & Barbuda

M34: (C) Islas Turcos y Caicos vs Dominica

Jueves 12 de octubre 2023

M35: (A) Surinam vs Haití

M36: (A) Cuba vs Honduras

M37: (A) Granada vs Jamaica

M38: (B) Santa Lucía vs Guadalupe

M39: (B) Sint Maarten vs San Cristóbal y Nieves

M40: (C) Bonaire vs Anguila

M41: (C) Dominica vs Islas Vírgenes Británicas

Viernes 13 de octubre 2023

M42: (A) Curazao vs Panamá

M43: (A) Martinica vs El Salvador

M44: (A) Trinidad & Tobago vs Guatemala

M45: (B) Montserrat vs Nicaragua

M46: (B) Barbados vs República Dominicana

M47: (B) San Vicente y las Granadinas vs Guyana Francesa

M48: (B) Belice vs Bermuda

Sábado 14 de octubre 2023

M49: (B) Puerto Rico vs Guyana

M50: (B) Bahamas vs Antigua & Barbuda

M51: (C) Aruba vs Islas Vírgenes de Estados Unidos

Domingo 15 de octubre 2023

M52: (A) Haití vs Jamaica

M53: (A) Honduras vs Cuba

M54: (A) Surinam vs Granada

M55: (B) Guadalupe vs Santa Lucía

M56: (B) San Cristóbal y Nieves vs Sint Maarten

Lunes, 16 de octubre de 2023

M57: (B) Nicaragua vs Montserrat

M58: (B) República Dominicana vs Barbados

M59: (C) San Martín vs Anguila

M60: (C) Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas

Martes, 17 de octubre de 2023

M61: (A) Panamá vs Guatemala

M62: (A) El Salvador vs Martinica

M63: (A) Curazao vs Trinidad y Tobago

M64: (B) Guayana Francesa vs San Vicente y las Granadinas

M65: (B) Bermudas vs Belice

M66: (B) Guayana vs Puerto Rico

M67: (B) Antigua y Barbuda vs Bahamas

M68: (C) Islas Caimán vs Islas Vírgenes de Estados Unidos

Jueves 16 de noviembre 2023

M69: (A-QF) TBC vs TBC

M70: (A-QF) TBC vs TBC

M71: (B) San Cristóbal y Nieves vs Santa Lucía

M72: (B) Sint Maarten vs Guadalupe

M73: (C) Islas Vírgenes de Estados Unidos vs Aruba

M74: (C) Islas Vírgenes Británicas vs Dominica

Viernes 17 de noviembre 2023

M75: (A-QF) TBC vs TBC

M76: (A-QF) TBC vs TBC

M77: (B) República Dominicana vs Montserrat

M78: (B) Barbados vs Nicaragua

M79: (B) Bermuda vs San Vicente y las Granadinas

M80: (B) Belice vs Guyana Francesa

Sábado 18 de noviembre 2023

M81: (B) Antigua & Barbuda vs Puerto Rico

M82: (B) Bahamas vs Guyana

M83: (C) Anguila vs Bonaire

Domingo 19 de noviembre 2023

M84: (B) Guadalupe vs San Cristóbal y Nieves

M85: (B) Santa Lucía vs Sint Maarten

Lunes 20 de noviembre 2023

M86: (A-QF) TBC vs TBC

M87: (A-QF) TBC vs TBC

M88: (B) Nicaragua vs República Dominicana

M89: (B) Montserrat vs Barbados

M90: (C) Aruba vs Islas Caimán

M91: (C) Dominica vs Islas Turcos y Caicos

Martes 21 de noviembre 2023

M92: (A-QF) TBC vs TBC

M93: (A-QF) TBC vs TBC

M94: (B) Guayana Francesa vs Bermuda

M95: (B) San Vicente y las Granadinas vs Belice

M96: (B) Guyana vs Antigua & Barbuda

M97: (B) Puerto Rico vs Bahamas

M98: (C) Bonaire vs San Martín