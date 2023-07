Concacaf anunció el calendario de la Clasificatoria Copa Oro W 2023. El torneo clasificatorio a la Copa Oro W 2024 tendrá lugar durante las fechas FIFA femeninas de setiembre, octubre y noviembre 2023 e incluirá la participación de 35 selecciones nacionales femeninas divididas en tres ligas.

La Copa Oro Concacaf W es la principal competencia de la región para selecciones nacionales femeninas y es una parte clave de la estrategia de fútbol femenino “Concacaf W” que la confederación lanzó en 2019. La edición inaugural se jugará en los Estados Unidos, entre el 17 de febrero y el 10 de marzo 2024.

La Clasificatoria Copa Oro W 2023 comenzará después de la finalización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se jugará este verano en Australia y Nueva Zelanda e incluye un récord de seis selecciones nacionales femeninas de Concacaf compitiendo.

Las 35 Asociaciones Miembro de Concacaf participantes, excluyendo las dos que competirán en el Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 (Estados Unidos y Canadá o Jamaica), se han dividido en tres ligas en base al Ranking Femenino de Concacaf de marzo 2023, y subdivididas en grupos. El sorteo oficial tomó lugar el pasado 17 de mayo y los grupos son los siguientes:

Liga A (los nueve equipos mejor clasificados divididos en tres grupos de tres)

Grupo A: México, Trinidad y Tobago y Puerto Rico.

Grupo B: Canadá o Jamaica, Panamá y Guatemala.

Grupo C: Costa Rica, Haití y San Cristóbal y Nieves.

Liga B (los siguientes 12 mejor clasificados divididos en tres grupos de cuatro equipos)

Grupo A: Guyana, Antigua y Barbuda, Surinam y Dominica.

Grupo B: El Salvador, Nicaragua, Honduras y Martinica.

Grupo C: República Dominicana, Bermuda, San Vicente y las Granadinas y Barbados.

Liga C (14 equipos restantes divididos en dos grupos de cuatro equipos y dos grupos de tres equipos)

Grupo A: Belice, Aruba, Islas Turcos y Caicos y Bonaire.

Grupo B: Cuba, Santa Lucía, Guadalupe y Sint Maarten.

Grupo C: Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Granada y Bahamas.

Grupo D: Curazao, Islas Caimán y Anguilla.

Después de la fase de grupos, la cual incluye partidos de ida y vuelta, dentro de cada Liga y grupo, los primeros lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) clasificarán a la Fase de Grupos de la Copa Oro W 2024. Además, los segundos lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) y los primeros lugares de cada grupo de la Liga B (tres equipos) avanzarán a la Ronda Preliminar (Prelims) de la Copa Oro W 2024.

Calendario Clasificatoria Copa Oro W 2023

*El equipo local aparece en primer lugar (las sedes y los horarios se anunciarán en una fecha posterior)

Miércoles 20 de setiembre 2023

M1: (A) Guatemala vs Panamá

M2: (B) Dominica vs Surinam

M3: (B) Antigua y Barbuda vs Guyana

M4: (B) Martinica vs Honduras

M5: (B) Nicaragua vs El Salvador

M6: (C) Bahamas vs Granada

Jueves 21 de setiembre 2023

M7: (A) Haití vs Costa Rica

M8: (C) Bonaire vs Islas Turcos y Caicos

M9: (C) Aruba vs Belice

M10: (C) Anguilla vs Islas Caimán

Viernes 22 de setiembre 2023

M11: (A) Puerto Rico vs México

M12: (B) Bermuda vs República Dominicana

M13: (B) Barbados vs San Vicente y las Granadinas

M14: (C) Sint Maarten vs Guadalupe

M15: (C) Santa Lucía vs Cuba

Domingo 24 de setiembre 2023

M16: (A) Panamá vs Guatemala

M17: (B) Guyana vs Dominica

M18: (B) Surinam vs Antigua y Barbuda

M19: (B) Honduras vs Nicaragua

M20: (B) El Salvador vs Martinica

M21: (C) Granada vs Bahamas

Lunes 25 de setiembre 2023

M22: (A) Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves

M23: (C) Islas Turcas y Caicos vs Aruba

M24: (C) Belice vs Bonaire

M25: (C) Islas Caimán vs Anguilla

Martes 26 de setiembre 2023

M26: (A) México vs Trinidad y Tobago

M27: (B) República Dominicana vs Barbados

M28: (B) San Vicente y las Granadinas vs Bermuda

M29: (C) Cuba vs Sint Maarten

M30: (C) Guadalupe vs Santa Lucía

Miércoles 25 de octubre 2023

M31: (A) Panamá vs Canadá o Jamaica

M32: (B) Surinam vs Guyana

M33: (B) Dominica vs Antigua y Barbuda

M34: (B) Martinica vs Nicaragua

M35: (B) Honduras vs El Salvador

M36: (C) Granada vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Jueves 26 de octubre 2023

M37: (A) San Cristóbal y Nieves vs Haití

M38: (C) Islas Caimán vs Curazao

M39: (C) Bonaire vs Aruba

M40: (C) Islas Turcos y Caicos vs Belice

Viernes 27 de octubre 2023

M41: (A) Trinidad and Tobago vs México

M42: (B) Barbados vs Bermuda

M43: (B) San Vicente y las Granadinas vs República Dominicana

M44: (C) Guadalupe vs Cuba

M45: (C) Sint Maarten vs Santa Lucía

Domingo 29 de octubre 2023

M46: (A) Canadá o Jamaica vs Guatemala

M47: (B) Guyana vs Surinam

M48: (B) Antigua y Barbuda vs Dominica

M49: (B) Nicaragua vs Martinica

M50: (B) El Salvador vs Honduras

M51: (C) Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Bahamas

Lunes 30 de octubre 2023

M52: (A) Haití vs San Cristóbal y Nieves

M53: (C) Curazao vs Anguilla

M54: (C) Aruba vs Bonaire

M55: (C) Belice vs Islas Turcos y Caicos

Martes 31 de octubre 2023

M56: (A) México vs Puerto Rico

M57: (B) Bermuda vs Barbados

M58: (B) República Dominicana vrs San Vicente y las Granadinas

M59: (C) Cuba vs Guadalupe

M60: (C) Santa Lucía vs Sint Maarten

Miércoles 29 de noviembre 2023

M61: (A) Canadá o Jamaica vs Panamá

M62: (B) Dominica vs Guyana

M63: (B) Antigua y Barbuda vs Surinam

M64: (B) Nicaragua vs Honduras

M65: (B) Martinica vs El Salvador

M66: (C) Bahamas vs Islas Vírgenes de los Estado Unidos

Jueves 30 de noviembre 2023

M67: (A) Costa Rica vs Haití

M68: (C) Anguilla vs Curazao

M69: (C) Aruba vs Islas Turcos y Caicos

M70: (C) Bonaire vs Belice

Viernes 1 de diciembre 2023

M71: (A) Puerto Rico vs Trinidad y Tobago

M72: (B) Bermuda vs San Vicente y las Granadinas

M73: (B) Barbados vs República Dominicana

M74: (C) Sint Maarten vs Cuba

M75: (C) Santa Lucía vs Guadalupe

Domingo 3 de diciembre 2023

M84: (A) Guatemala vs Canadá o Jamaica

M77: (B) Surinam vs Dominica

M86: (B) Guyana vs Antigua y Barbuda

M87: (B) EL Salvador vs Nicaragua

M78: (B) Honduras vs Martinica

M82: (C) Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Granada

Lunes 4 de diciembre 2023

M85: (A) San Cristóbal y Nieves vs Costa Rica

M83: (C) Curazao vs Islas Caimán

M89: (C) Belice vs Aruba

M80: (C) Islas Turcos y Caicos vs Bonaire

Martes 5 de diciembre 2023

M76: (A) Trinidad y Tobago vs Puerto Rico

M88: (B) República Dominicana vs Bermuda

M79: (B) San Vicente y las Granadinas vs Barbados

M81: (C) Guadalupe vs Sint Maarten

M90: (C) Cuba vs Santa Lucía