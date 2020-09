Bryan Ruiz pudo jugar con el Saprissa, pero lo rechazaron dos veces

Bryan Ruiz es uno de los máximos exponentes en la historia del fútbol costarricense, así como de la Liga Deportiva Alajuelense. El manudo es considerado el club de sus amores por el mismo futbolista: sin embargo, lo que muchos no sabían es que en algún momento estuvo muy cerca de vestir los colores del acérrimo rival: Saprissa.

El "Capi" se encuentra en territorio nacional viviendo su segunda etapa como futbolista de los rojinegros, en donde ya empezó a mostrar su categoría en algunos partidos de las vueltas regulares de la liga. Al mismo tiempo, también se lo nota feliz , a gusto, con la luz de alguien que volvió a casa tras vivir momentos difíciles en el extranjero, como le venía de pasar en el Santos de Brasil.

Bryan Ruiz, fichaje bomba del fútbol costarricense.

El dos veces mundialista con la selección de Costa Rica es muy cotizado por la gente y los medios de comunicación, y es por eso que hizo una revelación importante en una entrevista para TD Más. El ex Twente, Fulham, y Sporting de Lisboa contó que estuvo muy cerca de jugar para Deportivo Saprissa, equipo del cuál su abuelo es aficionado; sin embargo, y para la mala suerte del morado, no tuvieron el tino de hacer su contratación.



"Yo le agradezco mi abuelo todo lo que hizo, porque por él y parte de mi familia estoy aquí. Pero me acuerdo que él nos llevó dos veces al Saprissa cuando éramos 'carajillos', y nos dijeron que no por diferentes circunstancias. Yo estaba en séptimo de colegio en el Liceo de Costa Rica y un compañero me dijo que fuéramos a hacer prueba a la Liga, a las filiales ahí en el proyecto San José. Entonces le dije a mi abuelo de hacer prueba y su respuesta fue 'Bryan, yo lo voy a llevar, pero usted en la liga no va jugar', y ya ustedes saben la historia como terminó", desveló entre risas.

El abuelito de Bryan Ruíz lo llevó dos veces a Saprissa y las dos veces lo dejaron ir pic.twitter.com/GN1A0psakN — TD Más (@tdmas_cr) September 9, 2020