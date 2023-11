La última fecha FIFA disputada en noviembre, la cual definía a los clasificados de Concacaf a la Copa América, culminó con un partido que generó una gran polémica. Se trató de ese Honduras vs. México en el Estadio Azteca, que se terminó llevando el cuadro local por los penales.

Sin duda, del compromiso se ha seguido hablando por las decisiones arbitrales que tomó Iván Barton. Para muchos, el juez salvadoreño otorgó más minutos añadidos de lo debido y en la última jugada, Edson Álvarez igualó el marcador global (2-2), enviando la serie a prórroga y penales.

Sin embargo, otros también creen que el agregado del árbitro tuvo sentido por todo el tiempo que consumieron los hondureños, en busca de mantener el resultado a favor. Uno de ellos, fue Álvaro Morales, periodista guatemalteco que trabaja en ESPN.

¿Qué dijo Álvaro Morales?

“Pudiera ser empático con los hondureños y con el fútbol centroamericano en general, porque siempre ha existido una rivalidad de ellos a México, no de México para ellos. Para México, el fútbol centroamericano no existe, México no piensa nada de los centroamericanos”, expresó.

“¿Conviene que México esté en la Copa América? Sí, si conviene, pero no quiere decir que tengan razón, déjense de excusas. En el momento en el que el fútbol centroamericano se deje de excusas, de sentimiento de inferioridad y de complejos, van a crecer”, agregó.

“¿Se agregaron más minutos de los 9? Perdón, no se debieron agregar 9, se debieron agregar 20 minutos. No se le marca un penal a favor de México y en los penales, está bien la repetición. Se ve mal, pero se implementa la reglamentación”, acotó el periodista.

¿Cómo quedaron las selecciones centroamericanas en la Liga de Naciones?

Liga A

Las selecciones de El Salvador y Guatemala, no lograron superar la ronda de grupos de la Liga de Naciones. Incluso, los Cuscatlecos descendieron a la Liga B al terminar últimos en la clasificación. Mientras que los Chapines se mantuvieron en la máxima categoría.

Por su parte, Panamá, Honduras y Costa Rica, disputaron los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los Canaleros avanzaron al Final Four y a la Copa América y, en cuanto a los Catrachos y Ticos, se enfrentarán en el repechaje de la Copa América.

Liga B

Por la Liga B, la Selección de Nicaragua terminó invicta en su grupo con 5 victorias y 1 empate. El cuadro de Marco Antonio Figueroa, se quedó con el liderato en la clasificación y, de esta forma, ascendió a la Liga A.