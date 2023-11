Después de la derrota por 2-0 en el encuentro de ida, Honduras no logró revertir el marcador y fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la Concacaf, al sufrir una derrota idéntica en el partido de vuelta ante México. La eliminación, sumada a las controversias generadas por las decisiones arbitrales, ha llevado al presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, a tomar medidas. Salomón tiene la intención de presentar un reclamo formal ante la confederación, expresando su descontento y cuestionando la imparcialidad del arbitraje en el enfrentamiento.

A pesar de la expectativa generada para el segundo encuentro, el desarrollo del partido se vio empañado por malos fallos arbitrales que, desde la perspectiva de Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth, perjudicaron notablemente a los Catrachos. Los errores cometidos por el cuerpo arbitral no solo generaron controversia en el campo de juego, sino que también han elevado la preocupación y la indignación entre los seguidores del equipo hondureño.

Jorge Salomón, al expresar su visión sobre los fallos arbitrales, ha destacado la necesidad de abordar estas cuestiones de manera seria y objetiva. Según el presidente de la Fenafuth, la imparcialidad y la calidad del arbitraje son fundamentales para garantizar la equidad en el desarrollo de los partidos y preservar la integridad de la competición.

Honduras presentará queja ante Concacaf

La polémica generada por estos errores arbitrales ha impulsado a Salomón a considerar la presentación de un reclamo formal ante las autoridades correspondientes. Su intención es resguardar los intereses del equipo hondureño y abogar por la transparencia y la corrección en el ámbito arbitral, subrayando la importancia de revisar y corregir los fallos que puedan haber influido en el resultado del partido.

“Presentaremos una queja, pero los resultados no se pueden cambiar en el fútbol, pero lo haremos para que no vuelva a pasar y a prepararnos ante Costa Rica”, indicó en diálogo con la prensa Jorge Salomón.

“Nos sentimos perjudicados porque realmente no fue una acción única, fueron varias dentro del partido. Los cánticos… se tuvo que parar el partido y no se cumplieron los protocolos. Estamos tristes por no clasificar directos y vamos al repechaje, pero contento con el desempeño de los muchachos”, sentenció.

¿Qué sigue para Honduras?

Tras quedar eliminada en los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la Concacaf, Honduras ha visto esfumarse la oportunidad de clasificarse de manera directa a la Copa América 2024. El revés en esta etapa crucial del torneo ha relegado a la selección hondureña a la necesidad de disputar un repechaje junto a los otros tres equipos que quedaron fuera en los cuartos de final.

En este escenario de repechaje, los hondureños se preparan para un enfrentamiento crucial contra Costa Rica programado para el 23 de marzo del próximo año. Mientras tanto, en el lado opuesto del cuadro, Canadá se verá las caras con Trinidad y Tobago en un duelo igualmente determinante que se llevará a cabo el mismo día. Estos enfrentamientos de alta tensión definirán a dos equipos que lograrán la clasificación anhelada.

