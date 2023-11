El polémico triunfo de México contra la Selección de Honduras no solo quedó dentro del campo juego. El robo que acusan haber sufrido los catrachos se extendió a los periodistas de ambos países que fueron hablando de lo que sucedió.

Uno de los que se llevó la primera plana fue David Faitelson, quien había asegurado antes de la serie de encuentros que CONCACAF iba a beneficiar a los aztecas si se complicaba el partido. Post partido, el reportero de Televisa negó que haya habido beneficios hacia los locales.

“Es evidente la impotencia hondureña de verse alcanzado en el último segundo…

No hay foul, no hay tiempo de más y no hay robo…”, comenzó publicando en sus redes sociales mientras acusaban a México de ser beneficiado por el árbitro salvadoreño.

Y luego, agregó en la red social X: “¿Hay polémica en el juego? Sí, pero no alcanza para declararle como un “robo”. México fue mejor en la cancha. Honduras tuvo sus oportunidades y fue un digno rival…”.

¿Qué dijo David Faitelson sobre el fútbol de Honduras?

Pero esto no quedó acá, David Faitelson decidió criticar duramente a su selección menospreciando al fútbol de Honduras. Uso palabras bastante peyorativas para hacer referencia al estilo de juego que tiene el combinado comandado por Reinaldo Rueda.

“El nivel “tercermundista” del futbol hondureño evidencia más las carencias de otro futbol, el mexicano, que, alguna vez, se sintió con derecho de alejarse de ese paraje de mediocridad. Lo del “robo” es una justificación barata y lo de “ganar” merecidamente el boleto a la Copa América es una irrealidad…”, declaró Faitelson.

¿Qué había dicho David Faitelson antes de que se juegue Honduras vs México?

Antes de que se jueguen los cuartos de final, Faitelson había avisado que iba a ayudar a los aztecas: “¿Hay algo interesante de por medio en este partido? Sí, el boleto a la Copa América, que tampoco se preocupen, si México llega de pronto a tropezar o a meterse en problemas (con Honduras), la Concacaf se encargará de que México vaya“.

