El mercado de fichajes está siendo bastante intenso en el viejo continente y sobre todo en las últimas semanas en las oficinas del PSG de Keylor Navas. En primer lugar el puesto de Mauricio Pochettino como director técnico en París no parece estar demasiado claro y el nombre de Zinedine Zidane ha estado sobre la mesa para ser el sustituto. Además de esto, en las últimas horas también ha trascendido que Zlatan Ibrahimović podría regresar a la que fue su casa durante varios años, pero esta vez, no sería como jugador.

Leonardo Nascimento de Araújo, actual dirigente deportivo del PSG, al parecer no está teniendo sus mejores momentos en el equipo, recibiendo múltiples críticas por parte de la afición debido a la venta de jugadores y el manejo actual del vestuario. Por este motivo y para evitar el caos, Leonardo se podría estar despidiendo del PSG una vez termine la temporada 2021-2022. Y si bien el fichaje de Zlatan es tan solo un rumor que tal vez podría darse en un par de años, el sueco ya está al tanto de la situación. Y luego de su retiro, sería una gran posibilidad.

De hecho, Zlatan ha dicho abiertamente que en el pasado ha mantenido conversaciones con la directiva del PSG. Específicamente con el presidente del equipo. "Llamé a Nasser Al-Khelaïfi, el presidente, y le ofrecí: 'Si no renuevo mi contrato con el Milan, vengo al PSG y pongo orden a su equipo'. Nasser se rio, pero no dijo que no. El día que yo quiera ser director deportivo del PSG, lo seré”, afirmó Ibrahimović.

Zlatan se ha caracterizado por ser un jugador bastante frontal y que fuera del terreno de juego no duda en decir las cosas que piensa sobre cualquier tema. Actualmente el sueco no tiene un punto de vista positivo sobre cómo se están manejando las situaciones en el PSG, sobre todo en lo disciplinario. Y que es algo que debe cambiar para poder ver modificaciones. Además, en este sentido, puntualizó que Mbappé necesita rodearse de una estructura mucho mejor. Una como la del Real Madrid.