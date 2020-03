Troglio sobre dichos de Vargas: "No me interesa, Maidana va jugar de entrada"

El clásico entre Olimpia y Marathón se empezó a jugar fuera de la cancha desde hace ya un par de días. Y como para no perder la costumbre, fue el director técnico de Marathón, Héctor Vargas, quien comenzó con las declaraciones "picantes".



El estratega retó al "Chaco" Maidana a seguir tirando cocinas en manera de advertencia: "Estamos en nuestra casa, queremos ver si Maidana tira los caños que ha tirado o los tacos que ha tirado cuando estaba ganando 3-0. Estamos con la sangre en el ojo" aseguró.



Ante esto, en su llegada de suelo estadounidense, el DT del Olimpia reaccionó de forma contundente: "No me interesa, aguante Olimpia", sentenció.

El clásico nacional de juega mañana a las 3 de la tarde en San Pedro Sula.