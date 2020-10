Tiene ascendencia nicaragüense, pasó por Juventus y podría jugar para la selección

Si hay algo que necesita Nicaragua hace mucho tiempo es la aparición de legionarios. Futbolistas pinoleros que jueguen fuera de Centroamérica y tengan rodaje en ligas distintas con jugadores de diferentes características. Solo seis tiene en la actualidad y de esos, tres juegan en Europa.

Para darle una buena noticia a Juan Vita, podría sumar en su próxima convocatoría un nuevo deportista que juega en el exterior. FIFA flexibilizó las citaciones a futbolistas nacionalizados y esto permitiría que el estratega argentino pueda llamar a Wilhelm Carlos García Ambrosiani para que juegue para el país centroamericano.

Es un defensor de 27 años que nació en Suecia y su padre es nicaragüense. Antes de cumplir 20 años, la Juventus se fijó en él y lo terminó fichado. El defensa se formó en las inferiores del club italiano, pero nunca pudo llegar a debutar con el primer equipo. Su debut fue en el Perugia, luego pasó al Brønshøj de Dinamarca, siguió en el Jönköpings Södra de Suecia y hace 4 años está jugando en el Brage de la Segunda División sueca.

García festejó un título con la Juventus U17 con la bandera de Nicaragua.

Con la selección europea solo jugó tres encuentros y fue la para Sub 19. FIFA permite que pueda jugar con Nicaragua, ya que, jugó con el combinado del viejo continente antes de los 20 años, no superó los tres partidos con esa camisa, no disputó ningún torneo mayor y transcurrieron más de 3 años de su último partido con los suecos.

Algo que destaca a García Ambrosiani es que siempre se mostró con la bandera nicaragüense y destacó su amor por el país: "Estoy muy orgulloso de mis dos nacionalidades. Juego para Suecia, pero nunca olvido mi origen nicaragüense, mi padre es de allí y a mi me gusta mucho Nicaragua, nunca olvidaré eso”.