Suspendido el partido de Herediano ante Grecia por casos de coronavirus

La pandemia sigue afectado directamente al fútbol costarricense. Hace pocos días atrás, Alajuelense informó 11 casos positivos de coronavirus y tuvo que suspender los entrenamientos. Los futbolistas quedaron aislados, los que estaban convocados con la Tricolor no pudieron sumarse a las prácticas y se canceló el partido de esta jornada ante Pérez Zeledón.

Los Manudos no son los únicos afectados y Municipal Grecia reportaron hoy ocho contagiados en su plnatilla. Ayer se confirmó los resultados de los hisopados y de forma urgente le pidieron a la Unafut la posibilidad de reprogamar el partido que tenían planeado para hoy contra Herediano de local.

"Debido a la solicitud presentada por el club A.D.M. Grecia y siendo que cuentan con más de siete casos de jugadores positivos del coronavirus SARS COV2 según las pruebas realizadas, es que este Comité procede a suspender el partido de la jornada No 10 entre A.D.M. Grecia vs Club Sport Herediano", publicaron en sus redes sociales los de Unafut para informar la cancelación del encuentro de hoy.

Y agregaron: "Esto de conformidad al Artículo 86 BIS del Reglamento de Competición y el acuerdo del Consejo Director de UNAFUT informado en el oficio CD-230-9-2020. La reprogramación del partido será analizada por este Comité en su sesión ordinaria del próximo martes 13 de octubre de 2020”.

Todavía no se confirmó en que fecha se reprogramará el encuentro y todo depende de como avancen los casos de coronavirus en Municipal Grecia. En esta jornada, ya son tres los partidos que no se jugarán. Este se suma a: Alajuelense vs. Pérez Zeledón y Santos vs. Guadalupe.