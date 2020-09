Sorteo de la Liga Concacaf 2020: los bombos, el formato, cuándo, dónde y cómo verlo

Un mes atrás, varios detalles comenzaban a ser revelados de manera oficial sobre la Liga Concacaf 2020. Primeramente fue su formato de disputa, así como también las fechas para llevar a cabo la competición. Sin embargo, este lunes la entidad que regula el fútbol de nuestra región brindó mucha información respecto al sorteo de los grupos.

¿Cuándo, donde y cómo se puede ver el sorteo?

Se llevará a cabo el próximo lunes 21 de septiembre en Miami, Florida; a las 7 PM hora del este (6 PM de Panamá y 5 PM en el resto de Centroamérica). El mismo podrá verse en TUDN (USA), TSN (Canadá), Fox Sports (México), ESPN (Centroamérica y Sudamérica), Flow Sports (Caribe) y otros socios locales; así como también la Aplicación Oficial de Concacaf, la página de Facebook de Concacaf y el canal de YouTube de Concacaf (sujeto a restricciones de territorio).

¿Cómo se desarrollará el sorteo?

Según lo explicó la página oficial de la Concacaf, el mismo "será ejecutado por el Jefe de Competencias de Clubes de Concacaf, Matias Tettamanti, se llevará a cabo con cuatro bombos. Los Bombos 1 y 2 contendrán los nombres de los 12 clubes que participarán en la Ronda Preliminar, mientras que los Bombos 3 y 4 contendrán los nombres de los diez clubes clasificados para los Octavos de Final y los seis ganadores de la Ronda Preliminar".

"Primero se sorteará la Ronda Preliminar. Una vez que se extraiga el primer club del Bombo 1, se colocará en la posición A del enfrentamiento de la Ronda Preliminar 1. El proceso se repetirá con los cinco clubes restantes del Bombo 1, usando la posición A de las llaves 2, 3, 4, 5 y 6. Se seguirá el mismo procedimiento con el Bombo 2, utilizando la posición B de las seis llaves", detalló seguidamente.

Saprissa, el último campeón de la Liga Concacaf (Foto: Los Angeles Times)

Además, también recordó que no podrán enfrentarse clubes de un mismo país en esta etapa, así como aclaró que los clubes del Bombo 1 albergarán los partidos de vuelta, siendo entonces quienes definan como locales los cruces de 180 minutos. Los bombos 3 y 4 emplearán la misma lógica, con los primeros entre las posiciones A1 y A8, mientras que los segundos serán encuadrados entre las B1 y B8.

Ya entrando en la etapa eliminatoria, advirtieron que los equipos del Bombo 3 serán locales en la revancha de los octavos de final, mientras que los ganadores de los partidos 1; 3; 5 y 7 de la etapa de los mejores 16 albergarán el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Finalmente, concluyeron: "Para las Semifinales y Finales, las llaves originales determinarán los enfrentamientos. Además, los clubes se clasificarán según el procedimiento de desempate de la competencia para determinar quién será sede de los partidos de vuelta".

¿Cuáles son los bombos?

Bombo 1: Arcahaie FC (CCC3), LD Alajuelense (CRC3), Motagua FC (HON3), CA Independiente (PAN3), CD FAS (SLV2), y CD Municipal Limeño (SLV3)

Bombo 2: Verdes FC (BLZ1), Hamilton Forge FC (CAN2), Cibao FC (CCC4), Comunicaciones FC (GUA2), Antigua GFC (GUA3), y Managua FC (NCA2).

Bombo 3: Waterhouse FC (CCC2), Deportivo Saprissa (CRC1), CS Herediano (CRC2), CD Olimpia (HON1), CD Marathón (HON2), Tauro FC (PAN1), San Francisco FC (PAN2) y Alianza FC (SLV1).

Bombo 4: CSD Municipal (GUA1), Real Estelí FC (NCA1), Ganador Ronda Preliminar No. 1, Ganador Ronda Preliminar No. 2, Ganador Ronda Preliminar No. 3, Ganador Ronda Preliminar No. 4, Ganador Ronda Preliminar No. 5 y Ganador Ronda Preliminar No. 6.

Recordemos que en la Ronda Preliminar están Verdes FC (BLZ), Hamilton Forge FC (CAN), LD Alajuelense (CRC), Cibao FC (DOM), CD FAS (SLV), CD Municipal Limeño (SLV), Antigua GFC (GUA), Comunicaciones FC (GUA), Arcahaie FC (HAI), FC Motagua (HON), Managua FC (NCA) y Club Atletico Independiente (PAN).

Además, los mismos están confeccionados teniendo en cuenta el Ranking de Clubes de Concacaf 2020, que engloba el desempeño de cada institución durante las últimas cinco temporadas en la competencia.