Selección de Honduras: el calendario de partidos oficiales para 2021

La Selección Nacional de Honduras tiene una agenda repleta de fútbol en el año 2021. Todo lo que no pudo jugarse en el 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, se pospuso para llevarse a cabo en 2021, y esto supone un caledario con mucha actividad para los dirigidos por Fabián Coito.

La escuadra catracha mayor y sub 24 afronatrá fechas FIFA, Copa Oro, Preolimpico de Concacaf, Liga de Naciones, y eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022. Acá repasamos el calendario completo de la bicolor.

Fabián Coito, seleccionador nacional de Honduras.

Fecha FIFA



La primer jornada mundial de selecciones del año se jugará entre el 24 de enero al 1 de febrero. Se espera que Fenafuth confirme uno o dos amistosos para la bicolor en esos días, pero no hay nada concreto aún.



Preolimpico de Concacaf



Honduras buscará un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio que se repgrogramaron para 2021 a causa del coronavirus. La clasificación se jugará en Guadalajara entre el 13 y 28 de marzo. La "H" comparte el Grupo 'B' con Canadá, El Salvador, y Haití.



Concacaf Liga de Naciones



El Final Four de La Liga de Naciones de la Concacaf se jugará en junio de 2021. No se conocen todavía las fechas exactas, pero si se sabes que Honduras se enfrentará en semifinales a Estados Unidos. Según si pierda o gane, jugará la Gran Final o el partido por el tercer puesto con el país que salga de la otra llave donde se enfrentarán Costa Rica y México.



Copa Oro 2021



Se jugará entre el 10 de Julio y 1 de agosto. La bicolor espera llegar lo más lejos posible ne el torneo, pero tiene asegurados los tres partidos de ronda de grupos de grupos, a jugarse 13, 17, y 21 de julio, respectivamente.



Eliminatoria Rumbo a Qatar 2022



Septiembre

vs B/E (Canada o Haití) de visita

vs A/F (El Salvador o Trinidad) de visita

vs Estados Unidos de local



Octubre

vs Costa Rica de local

vs México de visita

vs Jamaica de local



Noviembre

vs C/D (Curazao, Guatemala, o Panamá) de local

vs Costa Rica de visita

