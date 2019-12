Selección campeona de Europa, opcionada a enfrentar a Honduras en amistoso

Este lunes indicó el diario Diez que el seleccionador Fabián Coito soliticó a Fenafuth “un partido amistoso de peso donde se pueda poner a prueba los avances que se vieron reflejados en el segundo semestre de 2019” donde el equipo logró avanzar a semifinales de la Liga de Naciones.

El medio resalta la alta probabilidad de que el posible rival sea la selección de Grecia, campeona de Europa en 2004, y cuya presencia mundialista más reciente se dio en Brasil 2014, donde llegó hasta octavos de final. Recientemente, no logró obtener un cupo en la Eurocopa 2020.

Pero no solo los helenos están opcionados para enfrentar a La H, que mantiene conversaciones con otras tres federaciones nacionales en busca de concretar el partido. En caso de no darse, sería ante una selección de Concacaf, pues se contempló Conmebol, pero las escuadras de esta confederación no están disponibles debido a que preciso en marzo inician las Eliminatorias a Qatar 2022.

Cabe mencionar que Fabián Coito no estaría disponible para dirigir el amistoso en marzo, pues por ese tiempo estará al frente de la Selección Honduras Sub 23 que buscará un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Será este apenas uno de los grandes retos que tendrá el balompié catracho el próximo año.