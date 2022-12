Es común que después de la Copa del Mundo comiencen a nacer rumores sobre futbolistas que tuvieron un buen rendimiento en el campeonato. Este es el caso del mexicano Alexis Vega, quien a pesar de no haber clasificado con su selección a la fase de Octavos de Final, logró llamar la atención de tres equipos importantes de Europa. Dos de ellos son de Inglaterra y se sumó uno de Italia a la carrera por el atacante.

Desde hace algunos días empezó a circular la información de que Alexis Vega era pretendido por el Chelsea y el Wolverhampton, según lo manifestado por el medio Si & Dan Talk. Además, previo a esto, su padre aseguró que ya había conversaciones con distintas instituciones del fútbol europeo, aunque todavía no se había concretado nada.

Sin embargo, nació una nueva "novia" para el actual futbolista de Chivas de Guadalajara. Se trata del Atalanta, de la primera división de Italia, y todo parece indicar que desde su primera actuación frente a Polonia, el cuadro de Bérgamo mostró interés en el mexicano, así lo aseguraron en el programa La Chorcha Deportiva.

"A mí me hablaron el 23 de noviembre, después del partido contra Polonia, que el Atalanta de Bérgamo ya estaba listo para preguntar. Eso no lo digo yo, lo dice Gabriel Hernández, no la Chorcha Deportiva", comentaron durante el programa deportivo.

Vega suma 24 goles y 23 asistencias en 121 partidos jugados en Chivas de Guadalajara. A pesar de que con la selección nacional sus números son más discretos, no quita que tenga lo necesario para dar el salto hacia el Viejo Continente. A sus 25 años, su precio ronda los 8 millones de euros, según Transfermarkt, cifra que no es problema para ningún club de las grandes ligas europeas.