Concluyeron los octavos de final la Europa League 2021-22. Y con ello, ya se aclaró el panorama de los equipos clasificados a cuartos. Sin embargo, un emparejamiento se definió mucho antes que el resto. Como Spartak de Moscú fue descalificado del torneo por la FIFA y la UEFA debido a la invasión de Rusia a Ucrania, su rival, Leipzig , avazó de ronda de forma directa.

+ Europa League 2022: resultados de los octavos de final

Barcelona 2-1 Galatasaray (Global)

Atalanta 4-2 Bayern Leverkusen (Global)

Rangers 3-3 Estrella Roja (Global)

Sporting Braga 3-1 Mónaco (Global)

Lyon 2-1 Porto (Global)

West Ham 2-1 Sevilla

Eintracht Frankfurt 3-2 Betis

+ Europa League 2022: equipos clasificados a cuartos de final

Leipzig

Barcelona

Atalanta

Rangers

Sportig Braga

Lyon

West Ham

Eintracht Frankfurt

+ Europa League 2022: cuándo, a qué hora y dónde es el sorteo de cuartos de final

El mismo se realizará mañana, viernes 18 de marzo, en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza. Tendrá lugar en la madrugada de Centroamérica, aunque después del sorteo de la Champions League. De modo que iniciaría a las 6:00 horas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (7:00 horas de Panamá).

+ Europa League 2022: formato del sorteo y cómo se jugarán los cuartos de final

El sorteo será abierto. Es decir, no habrá cabezas de serie y todos los equipos podrán enfrentarse entre sí: no importa si coincidieron en el mismo grupo en la fase inicial o si son del mismo país (aunque, por seguridad, dos cruces diferentes no podrán disputarse en paralelo en la misma ciudad).

Cabe destacar que las eliminatorias se numerarán del 1 al 4 en vistas al sorteo de semifinales que también se realizará ese día. Concretamente, se determinará la ruta que seguirán los ganadores de los cruces de cuartos de final. Y, además, "se celebrará un sorteo para determinar el equipo 'local' en la final por razones de administrativas", explicó la UEFA.

+ Europa League 2022: cuándo se juegan los cuartos de final y las semifinales

Ida de cuartos de final: 7 de abril

Vuelta de cuartos de final: 14 de abril

Ida de semifinales: 28 de abril

Vuelta de semifinales: 5 de mayo

+ Europa League 2022: cuándo es la final y en dónde se juega

La final de la UEFA Europa League se disputará el miércoles 18 de mayo, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, España. Recordemos que el ganador, además de destronar a Villarreal, obtendrá un cupo en la fase de grupos de la Champions League.