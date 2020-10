Ronald González expresó tranquilidad pese a la derrota ante Panamá

Desde el Estadio Nacional de Costa Rica, se disputó un encuentro amistoso entre la selección local ante Panamá. Resultado que iba a terminar con victoria para los canaleros por la mínimia diferencia (0-1) para de esta manera sumar de esta manera su primer triunfo de este 2020 bajo la conducción de su entrenador Thomas Christiansen.

El partico inicio de buena manera para los ticos dominando a los panameños a través de la posesión de la pelota, sin embargo, ese control del juego y de la posesión, no podían traducirlo en el marcador. Debido a que también se encontraron con un muro canalero que defendía bien las acciones de juego. Y esto le pasaría factura en el segundo tiempo, cuando ya se terminaban las acciones.

Luego de una excelente jugada por la banda izquierda y un centro rastrero cruzado por el área, llegaría al minuto 90 de partido Abdiel Ayarza para colocar el (0-1) definitivo en el marcador. Ante esta situación, el entrenador de la selección de Costa Rica, Ronald González se refirió al encuentro en rueda de prensa.

"Tengo confianza plena. Hoy fuimos bastante competitivos, esto es un deporte que se gana con goles, no con estadísticas, por eso perdimos, pero nuestras conclusiones no son de resultado, son de rendimiento. Ellos tienen su cuota de responsabilidad, porque ellos son los que juegan, pero a mí me gustó el partido de hoy y la confianza está", comentó Ronald González.

"No creo que cambiemos mucho, el partido va a ser muy parecido. No les puedo decir qué vamos a hacer un gran trabajo, porque en pocos días se juega. Panamá se fortaleció más con los cambios que nosotros, entonces veremos cómo se recuperan los jugadores", finalizó el estratega Ronald González.