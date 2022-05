El uruguayo y unos de los mejores delanteros de las últimas décadas, Luis Suárez, se despidió del Atlético de Madrid de España y ahora se abre ante él una nueva etapa que aún no tiene decidida. Sin embargo, en una entrevista con "El Larguero" confesó haber sido contactado de Centroamérica.

Suárez, quien busca la mejor decisión para competir y tener un nivel alto de cara al Mundial de Qatar 2022, sorprendió con estas declaraciones, ya que indudablemente, su contratación tiene un costo que se saldría del presupuesto de cualquier club del área.

"Te ríes porque hay gente que te dice 'seria una oferta...' pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Centroamérica, Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá", declaró.

Suárez añadió: "Te juro que todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas y me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho, yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión. China. Qatar, Arabia... aún no está en mi cabeza".

Parece insólito pero el propio Suárez reveló que algún club de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá o Nicaragua intentó ficharlo. Eso sí, se desconoce cuál equipo fue el que estuvo interesado en hacerse de los servicios del "Pistolero".