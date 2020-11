Troglio rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de dirigir a Chile

En las últimas horas, el nombre de Pedro Troglio empezó a sonar fuerte para reemplazar a Reinaldo Rueda en la selección de Chile. El argentino viene haciendo un excelente trabajo en el Olimpia y es visto con buenos ojos por la federación de fútbol sudamericana. Esta noticia pegó fuerte en el club catracho y los aficionados se empezaron a preocupar por su salida a pocos días del reinicio de la Concachampions.

El estratega argentino minimizó estos dichos y aclaró que todavía no recibió ninguna propuesta formal para hacerse cargo del combinado nacional trasandino. El ex-Gimnasia de La Plata está muy cómodo dirigiendo en la liga hondureña y no se lo vio desesperado por esta posibilidad de estar al mando de una importante selección.

"No tengo nada concreto, solo lo que ustedes han visto que mi nombre aparece, es bonito que una selección prestigiosa te tenga. Nadie se ha comunicado y como vieron aparezco en los medios chilenos en una lista de 5-6 técnicos", declaró Pedro Troglio en la conferencia de prensa que dio en Olimpia.

���� A Troglio le preguntaron por la posibilidad de dirigir Chile y se mostró enfocado en Olimpia: pic.twitter.com/zb6bfNJpoI — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) November 21, 2020

Y destacó que estos rumores aparecen gracias al buen trabajo que viene haciendo al mando de los Leones: "A veces que aparezca el nombre es bueno y es que eso quiere decir que Olimpia ha hecho las cosas bien. Estoy con la cabeza en la semana esa diciembre porque queremos hacer esa historia”.

Para mostrar que no se deja llevar por los dichos, Troglio resaltó que está completamente enfocado en la Concachampions: “Yo siempre estoy preparado para ganar todo, me preparo siempre para ganar y salir campeón. Confío a muerte en el plantel que tengo, ganar los tres torneos sería lo máximo. No vamos a ir a pasear a Orlando, vamos a competir en los tres torneos”.