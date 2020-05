Pedro Troglio reveló qué día podría reanudarse la Concachampions

El técnico argentino del Olimpia, Pedro Troglio, contó que tiene presupuestado arrancar pretemporada a finales de junio porque la Liga de Campeones Concacaf se reanudaría a finales del mes de julio.

Liga Nacional dio por finalizado el torneo Clausura 2020 sin declarar campeón ni descendido. Pese a ello, el cuerpo técnico albo ha recomendado a sus jugadores mantenerse en actividad para llegar bien al inicio de los trabajos.

El DT también reveló si volvería a dirigir en la Argentina.

"Los chicos se entrenaban hasta que se suspendió el campeonato. Pero les seguimos inculcando que se muevan un poco, más allá que no es lo mismo. Cuando vengan lo único que vamos a lograr es que no estén deteriorados, vamos a arrancar paulatinamente, con tranquilidad para ir poniéndolos bien", explicó el técnico de Olimpia.

Y agregó: "Se habla para terminar la Concacaf Champions a finales de julio, más campeonato de Liga a finales de agosto, alrededor del 25 de junio habría que arrancar (la pretemporada), siempre que no pase nada y que esto se alargue".

Para cerrar, el técnico reveló si volvería a dirigir en la Argentina en un futuro: "Yo siento que no tengo cabida en Argentina, no me veo con cabida. Cuando me fui de Gimnasia estuve en una lista de varios equipos y no fui elegido, cuando uno cree que a lo mejor tiene una trayectoria o reconocimiento".