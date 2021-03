Pedro Troglio: "Si no nos patean al arco es muy difícil que nos ganen"

Después de la controversia que se dio en el partido entre Olimpia y Real España, Pedro Troglio ha sido enfático en que no comparte las palabras de algunos de sus colegas que entrenan a otros equipos. En este caso habló en relación a las palabras del "Potro" Gutierrez, que aseguró que al albo lo benefician los árbitros para ganar partidos.

El director técnico del equipo de la capital volvió a tocar el tema en la previa del partido contra Real de Minas, y volvió a atizar en contra de los que se quejan de favores arbitrales contra su equipo. "Estoy un poco molesto lógicamente, con todo esto de escuchar decir que un equipo que en 31 fechas solo perdió un partido, es muy loco, te tienen que ayudar demasiado", empezó diciendo.

"No me gusta cuando los colegas desprestigian el trabajo de alguien, porque yo todos los domingos en el mundo veo equipos de primera tabla, de abajo, que ganan partidos con fallos a favor o en contra. Pero está muy bueno porque las jugadas demostraron que no había sido foul de Casildo y que fue offside, y que no nos patearon al arco. Y si no patean al arco es muy difícil que te ganen", agregó.

Pedro Troglio, director técnico de Olimpia.

Seguido a ello, aseguró que la visita contra Real de Minas será complicada, así como todos los encuentros por la forma en la que los rivales se le plantana Olimpia: "Los partidos son difíciles todos porque los equipos nos juegan con mucha gente atrás entonces tenemos que buscar distintas variantes para ganar. Vamos convencidos que va ser muy duro, una cancha difícil con calor", concluyó.