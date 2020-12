Partidos de hoy 02 de diciembre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada

Este martes, 02 de diciembre, habrá una gran cantidad de partidos para poder observar en las pantallas de todo el planeta, que estarán cargados de gran emoción. La mayoría se disputarán por la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga Concacaf.

UEFA Champions League

Para el día de hoy, se cumplirá la penúltima jornada de la fase de grupos de la competición más importante del viejo continente a nivel de clubes. Muchos equipos todavía no aseguran su pasaje a la siguiente ronda de los octavos de final y esta fecha será decisiva.

Los ocho encuentros para esta jornada de Champions serán los siguientes: Instanbul vs Leipzig, Krasnodar vs Rennes, ambos encuentros a las 11:55 a.m. hora de Centroamérica. De resto los siguientes partidos se disputarán a las 14:00 de Centroamérica: Manchester United vs PSG; Dortmund vs Lazio; Ferencváros vs Barcelona; Juventus vs Dinamo; Club Brujas vs Zenit; Sevilla vs Chelsea.

Copa Libertadores

Continúa la Copa libertadores en los partidos de vuelta de los octavos de final y con un encuentro reprogrado por la ida entre Internacional vs Boca Juniors que se disputará a las 18:30 hora Centroamérica. La jornada se completará con Palmeiras vs Delfín y Nacional vs Independiente del Valle a las 16:15 hora Centroamérica. Y para finalizar, Wilstermann vs Libertad.

Copa Sudamericana

La vuelta de los octavos de final llega a su final para tres equipos que se quedarán en el camino. En esta triple jornada entre U. La Calera vs Junior a las 16:15 hora de Centroamérica quienes abrirán el telón. Mientras que Independiente vs Fénix y Sport Huancayo vs Coquimbo Unido a las 18:30 hora de Centroamérica.

�� ¡El camino rumbo a la #GranConquista! @Velez y @ECBahia son los primeros clasificados a los Cuartos de Final de la #Sudamericana. pic.twitter.com/KgyOs5gtsB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 2, 2020

Liga Concacaf

Para culminar con la jornada por los cuartos de final de la Liga Concacaf, la Liga Deportiva Alajuelense se medirá ante Real Estelí para definir quién se queda en el camino y quien logra avanzar a las sefiminales del torneo. Este encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Moreno Soto a las 19:00 horas de Centroamérica.

Y también el Clásico de Honduras: Olimpia vs. Motagua, quienes se estarán disútando un boleto para los cuartos de final del torneo que se llevará a cabo mañana, miércoles 2 de diciembre, desde las 21:15 horas (Horario Centroamérica y 22:15 horas en Panamá) en el Estadio Tiburcio Carías Andino