Youstin Salas es uno de los legionarios costarricenses con mejor rendimiento en lo que va de 2024. Actualmente, se encuentra en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, donde ya se ganó un lugar en el once titular. Y por esta razón, en el Deportivo Saprissa están al pendiente de su futuro.

El próximo 30 de junio finalizará su cesión allí y cuando llegue el momento de negociar, se verá si los oceánicos ejecutan o no la opción de compra del pivote. En caso de concretarse dicha operación, la institución Morada se vería beneficiada económicamente y, además, satisfaría el deseo del jugador.

Según relató Salas en una entrevista con ESPN, tanto él como su familia están felices en el exterior: “No solo yo, mi esposa y mis hijas lo disfrutan. Es como lo pensé, lo imaginé, ahora lo vivo al máximo. No sé cuánto tiempo más esté por acá, estamos disfrutando demasiado de este país (…). Es un sueño, una meta, estar acá y la verdad no pienso soltarlo”.

¿Wellington Phoenix quiere retener a Youstin Salas?

De acuerdo a lo que contó el volante de 27 años, en Wellington ven con buenos ojos su permanencia en el equipo: “Aún me queda año y medio en Saprissa. Acá hay buenas intenciones para que yo me quedé. Todo se resuelve a final de temporada: puedo decir que sí, puedo decir que no, puede llegar otro club de Australia… así es el fútbol”.

Además, reveló: “Al principio que me vine, ellos quisieron hacer una oferta de opción a compra. Sin embargo, creo que Saprissa dijo: ‘Mejor aguantemos’, para saber si era mejor el valor más adelante“.

La versatilidad y el carácter, dos de sus atributos que gustan en Wellington

Youstin Salas es bien considerado por el timonel de Wellington, Giancarlo Italiano, por su polifuncionalidad —llegó a jugar como lateral o pivote, al igual que en la “S”—: “Lo he visto decirme que puedo jugar en otras posiciones, o me aguanta en partidos, porque dice que con mi energía podemos ganar en el segundo tiempo. Vengo llegando, pero el entrenador confía en mí, eso motiva”, aseguró.

Encuesta ¿Cree que Youstin Salas seguirá en Nueva Zelanda? ¿Cree que Youstin Salas seguirá en Nueva Zelanda? YA VOTARON 0 PERSONAS

Además, mencionó, su experiencia en Saprissa lo ayudó a integrarse. “Hubo un momento donde se hizo una reunión, cuerpo técnico y jugadores, característica de todos los días. Pero el técnico dijo: ‘¿Cuáles son las características de este grupo?’ Yo me levanté y con mi inglés traté de decirle al PP que me ayudara a traducir”.

“Dije lo que necesitábamos para ser campeones acá, con mi experiencia en Saprissa, en ese camerino tan grande y buenos compañeros. Me sirvió ese momento para expresar lo que he vivido. Dos compañeros me volvieron a ver y me dijeron que estaba muy bien. Eso siento que me ayuda a que al final de la temporada se tome una buena decisión”, sentenció.

¡No se quede afuera! Siga de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndose a nuestro canal de WhatsApp.