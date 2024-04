Orlando López, entrenador de Lobos UPNFM, dio su punto de vista luego de la victoria polémica contra Olimpia de hace unos días, en el que descartó que se haya hecho algo ilícito como apagar la luz del estadio y menos que se está haciendo algún tipo de amaño para salvar la categoría.

López fue claro en decir que de haberse dado cuenta que existía algo que no era legal, preferiría descender y pelear por la permanencia jugando al futbol, por lo que espera que la Junta Directiva también esté haciendo las cosas de la manera correcta.

La polémica contra Olimpia

“Obviamente quisiera haber ganado en situaciones diferentes, tal vez hubiesen dado cuatro minutos de descuento, le ordenaba al portero que no perdiera tiempo, soy uno de los entrenadores que intenta hacer cosas distintas, no prestarnos a cosas indebidas, y me duele porque posiblemente a los muchachos les dicen que hacen cosas indebidas, hablaron contra Victoria que posiblemente se había prestado para situaciones complicadas, yo vi el juego y nada que ver, no hay ningún tipo de amaño, están dudando de un caballero del fútbol como Salomon Nazar”, dijo.

“Difícil el momento, un sabor agridulce, los muchachos se han esforzado, yo he visto el trabajo que han desempeñado, hoy ha sido un partido casi perfecto, enfrentamos al actual campeón, ustedes vieron al minuto 42 que el equipo no estaba pasando tanto apuro, Olimpia con juego directo haciendo daño, pero vi que nuestro equipo estaba bien concentrado”, agregó.

¿Qué opina de las críticas recibidas?

“Nosotros somos de esa línea, de no atentar contra el juego, somos conscientes que el fútbol hondureño tiene que cambiar, se los digo con toda honestidad, también he hablado con la junta directiva y no creo que se preste para una cosa de esas. Yo hubiese esperado jugar los últimos minutos porque prefiero descender como equipo y no por una picardía”, opinó.

“Si alguien ha hecho una cosa indebida, yo soy el primero que me salgo de la institución, pero sé de la calidad de personas que están dirigiendo a la UPN. El club está cumpliendo con los entrenadores, con los jugadores y la gente los está respaldando”, finalizó.

