Once ideal de los juegos de ida de los octavos de final de la Concachampions

La Concacaf dio a conocer a los mejores once futbolistas en los juegos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde solamente tres futbolistas de clubes centroamericanos estuvieron entre los elegidos, siendo estos Karel Espino y José Manuel Contreras de Comunicaciones, mientras Christian Bolaños de Saprissa completa el listado.

De los futbolistas cremas, el cubano Karel Espino fue elegido, aunque se desempeña como centrocampista, Concacaf lo ubicó en el sector izquierdo de la defensa y a pesar de que estuvo pocos minutos en el campo, le bastó con sacar un derechazo y con el que su equipo se impuso 1-0 a Colorado Rapids de la MLS.

Otro de los elementos albos que destacaron fue el veterano José Manuel Contreras, como ya es acostumbrado en el guatemalteco, fue el dueño el centro del campo, fue el que manejó los hilos y dio la tranquilidad cuando se necesitaba, además de ser el que le dio la asistencia a su compañero Espino quien haría el tanto del triunfo

Christian Bolaños del Monstruo Morado fue el otro jugador seleccionado de los clubes del istmo, fue la gran figura para que Saprissa empatara a dos goles contra Pumas de México. El atacante costarricense se despachó con un doblete y al minuto 75 anotó el gol con el que se evitó la derrota, por lo que aún mantiene con esperanzas a su equipo de dar la sorpresa en el Universitario.

Por otra parte, en los demás futbolistas fueron dominados por elementos de clubes mexicanos, estadounidenses y canadienses, quienes nuevamente demostraron su superioridad en la competición y son claros favoritos para avanzar, siendo los cremas los únicos que lograron imponerse a los norteamericanos, aunque deberán ir a defender su ventaja al frío de Denver.

Este fue el once ideal de los juegos de ida de los octavos de final: Sebastián Breza (Montreal); Matheus Doria (Santos Laguna), Andrés Mosquera (León), Maxime Chanot (New York), Karel Espino (Comunicaciones); Elías Hernández (León), Romulo Otero (Cruz Azul), Christian Bolaños (Saprissa), José Contreras (Comunicaciones); Juan Dinenno (Pumas) y Valentin Castellanos (New York).