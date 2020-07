Olimpia logró cerrar la renovación de una de sus grandes figuras

El mercado de pases en Honduras se encuentra prácticamente parado. La pandemia a afectado directamente a la economía de los clubes y, por eso, no salieron a buscar refuerzos en este mercado de pases. Todos se preocuparon en lograr retener a sus futbolistas más importantes y llegar un arreglo con los demás para hacer una reducción salarial.

Hasta ahora, de los grandes solo fichó Marathón y lo hizo por la salida de Esteban Espíndola. Ni Olimpia, que tiene en un futuro cercano los encuentros por la Concachampions, se buscó cerrar algún fichaje. Pero eso no significa que no haya buenas noticias para los aficionados de los Albos.

La institución de Tegucigalpa selló la renovación de Johnny Leverón por una temporada más. El defensor de 30 años llegó a comienzos de temporada proveniente de Real España. No le costó ganarse un lugar en el equipo de Pedro Troglio y fue importante para obtener el Apertura 2019. Es uno de los titulares indiscutidos para el entrenador.

La trayectoria de Johnny Leveron en el balompié catracho e internacional. �� pic.twitter.com/uA4jYzdCZx — Troglimpista (@Troglimpista) February 8, 2020

Sobre su renovación, el defensa habló y mostró también su preocupación por la demora de las decisiones sobre la nueva temporada: “Llegamos a un acuerdo con Olimpia para seguir en la institución, ahora esperamos cómo van ir las cosas porque si el torneo no arranca no hay acuerdo que valga, pero a todo está muy avanzado”.

Pese a que está todo arreglado entre el futbolista y los dirigentes, no hay nada firmado todavía. El jugador contó porque no pudo sellar con su firma la continuidad en uno de los grandes del fútbol catracho: “El acuerdo existe, sin embargo mientras no haya competencia no podemos asegurar nada, nos toca seguir esperando”.