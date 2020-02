Nicaragua: fechas y horarios de los partidos de la sub 20 rumbo al Premundial

La selección sub 20 de Nicaragua será anfitriona del torneo que clasifica al Premundial rumbo a la Copa Mundial de la categoría, a jugarse en la ciudad de San Pedro Sula entre junio y julio del presente año.



El equipo buscará llegar lo más lejos posible en la ruta a Indonesia 2021, y para ello deberá enfrentar a cuatro rivales que prometen ser complicados:



La competencia se llevará a cabo entre el 15 y 23 de febrero, y todos los encuentros se jugarán en el Estadio Nacional de Managua. Los boletos se pueden adquirir a un precio de 50 córdobas en la taquilla del estadio.



La azul y blanco tendrá este calendario, y cabe recordar que al Premundial solo se clasificará el primero del grupo:



15 FEB - 7:30 pm VS ISLAS VIRGENES

17 FEB - 10:30 pm VS MONTSERRTAT

19 FEB - 7:30 pm VS SAN VICENTE

23 FEB - 7:30 pm VS GUYANA

Conocé las fechas y horarios oficiales de los partidos de la selección masculina U20 en el Campeonato de Concacaf que se jugará en nuestro país. pic.twitter.com/aRKhDinaf9 — FENIFUT NICARAGUA (OFICIAL) (@Fenifutnica) February 15, 2020