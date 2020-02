Los 21 convocados a la selección sub 20 de El Salvador

El director técnico de la selección nacional sub 20, Ernesto Góchez, presentó la lista de convocados para el microciclo de trabajo del equipo entre el 10 y el 13 de febrero del presente año.



Los futbolistas acá citados deberán presentarse en el Albergue del Fútbolista de Fesfut para empezar los entrenamientos, con vistas al próximo premundial sub 20 a jugarse en Honduras del 20 de julio al 5 de junio.



La Selecta sub 20 buscará un boleto al mundial de Indonesia 2021; la FIFA otorga cuatro plazas a la zona, por lo que se buscará una nueva clasificación después de Puebla 2013, cuando El Salvador llegó a su primer mundial juvenil.

La escuadra cuscatleca comparte el Grupo F junto a Canadá, Aruba, y México, por lo que el camino a la Copa del Mundo será bastante complicado.





