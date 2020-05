Nayib Bukele: "Nosotros iremos en contra de la marea"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que consume la hidroxicloroquina como profilaxis y solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise la decisión de sacarlo de los protocolos de atención para enfrentar la pandemia mundial del Coronavirus.

"Yo lo voy a seguir usando, la gente que lo quiera utilizar, lo puede utilizar como profilaxis. Además solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo", dijo el mandatario salvadoreño en una conferencia a través de una rueda de prensa.

Asimismo sostuvo que muchos países grandes en el mundo lo están utliziando. Ya que aparentenmente contiene un efecto positivo en el tratamiento de esta enfermedad. A pesar de que Bukele lo utiliza, dio seguridad de que la hidroxicloroquina fue sacada del protocolo de atención utilizado por El Salvador.

"Nosotros no vamos a ir en contra de la marea. Nuestro protocolo no incluye ya la hidroxicloroquina, lo tenía pero lo sacamos cuando dijeron que lo sacaramos", añadió. Y en est sentido, indicó que la hidroxicloroquina no es un medicamento nuevo o una cosa gravísima, por lo que los médicos salvadoreños pueden seguir prescribiendo el medicamento.

Todo esto dentro del marco de los anuncios del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en donde se remarcó que el organismo detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento.