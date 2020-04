NBC pone al Mágico en un podio con Garrincha y Miroslav Klose

Pasan los años, pero nunca se dejará de hablar de Jorge Alberto González Barillas. Acaso uno de los mejores jugadores que hubo en la historia del fútbol. El salvadoreño es ídolo de todos y su nombre suele salir a la luz cada vez que se habla de fútbol. Esta vez, la cadena NBC recordó al Mágico y lo puso en una lista junto a otros astros del deporte. Además, hablaron largo y tendido sobre toda la calidad que demostró durante su carrera.

En el canal estadounidense preguntaron cuáles eran los jugadores más subestimados de toda la historia. El primer nombre que salió fue el del cuscatlecos y se le sumaron otros más. Entre ellos el de Garrincha, un astro brasileño, y el de Miroslav Klose, máximo goleador en Mundiales y campeón en Brasil 2014. Un gran listado con futbolistas de tremenda calidad e importancia, pero que no fueron reconocidos debidamente por la prensa.

Además, recordaron una frase memorable del Mágico: "Admito que no soy un santo, que me gusta la vida nocturna y que tengo ganas de fiesta; Ni siquiera mi madre puede llevárselo. Sé que soy irresponsable y un mal profesional, y puedo estar perdiendo la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo tonterías en la cabeza: no me gusta tratar el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego por diversión".

También sumaron una anécdota que explica por qué no llegó a jugar en Barcelona: “En 1984, durante la gira de Barca en EEUU, Diego Maradona y el resto del equipo salieron del hotel en el que se hospedaban debido a una alarma de incendio que había sonado. González, que estaba siendo evaluado por el equipo en ese momento, estaba en su habitación con una mujer y se mostró reacio a salir de la habitación a pesar de lo que estaba ocurriendo. Poco después de enterarse de sus acciones, decidieron no ficharlo”.

Para finalizar, obviamente resaltaron como llevó a su selección al Mundial de España 1982. Un logro de una magnitud enorme y que no se destacó tanto porque no era un futbolista que jugará en un equipo importante europeo. Su velocidad vertiginosa y la sobra de calidad que tenía fueron tema durante varios minutos en el programa. Siempre es lindo recordar a un jugador de su nivel y reafirmar que en su momento fue subestimado.