Motagua vs. Lobos UPNFM: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 6 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

Motagua vs. Lobos UPNFM cerrarán la quinta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Betcris de Honduras. Ambos sumaron resultados parecidos, aunque las águilas llegan mejor paradas al cruce al no haber perdido en la última fecha. Eso sí: perderán a varios de sus titulares debido a que fueron convocados por Fabián Coito para disputar el Octagonal Final.

Motagua vs. Lobos UPNFM: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se llevará a cabo el lunes 30 de agosto, a las 19:00 horas de Honduras, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Motagua vs. Lobos UPNFM: cómo llegan los locales

Lo dirigidos por Diego Vázquez han sido menos irregulares que sus rivales universitarios y la capacidad de reponerse de resultados adversos los llevó a la cima del campeonato. Sin embargo, para poder defenderla no contarán con Licona, Pereira y Rodríguez, citados por Coito. En total suman tres triunfos (3-0 vs Platense, 1-0 vs. Victoria y 3-1 vs. Olimpia), una caída 0-2 vs. Marathón y un empate 3-3 vs. Real Sociedad, en donde lograron la igualdad tras comenzar perdiendo.

Motagua vs. Lobos UPNFM: cómo llegan los visitantes

"Yo asumo mi culpa por los cambios que hice, debilité el mediocampo", dijo Raúl Cáceres, estretega de la U, en relación al último partido ante Real España. Los aurinegros fueron superiores y les propinaron un 5-3 que puso en evidencia que no les va bien de visita: sacaron un punto sobre la hora ante Vida (1-1) y Marathón los arrolló (5-1). Los dos triunfos, ante Honduras Progreso y Platenso (3-0 ambos), fueron en su estadio. ¿Podrán cortar la racha?

Motagua vs. Lobos UPNFM: último partido entre ambos

El último encuentro que jugaron Motagua y Lobos UPNFM data del 7 de marzo del presente año, en la sexta jornada del Torneo Clausura. Aquel día, el ciclón azul se impuso 3 a 1 con goles de Marco Tulio Vega, Omar Elvir y Juan Ángel Delgado. Jerrick Díaz anotó el único tanto de la U.