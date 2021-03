Miguel Falero: "Nos ponen a jugar en una hora inapropiada, no lo entiendo"

La Selección Nacional de Honduras debuta este viernes 19 de marzo en el torneo Preolímpico de Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. La escuadra nacional catracha arranca el campeonato contra Haití a las 1:30 de la tarde en Guadalajara, y esto no le ha gustado al uruguayo Miguel Falero.

El director técnico de la sub 23 hondureña se ha mostrado molesto de tener que jugar en esta hora del día, considerando que representa una ventaja para los haitianos, siendo Honduras cabeza de serie de grupo. "No será sencillo, porque lamentablemente nos ponen a jugar en una hora inapropiada. No lo entiendo, eso nos generará un desgaste mayor, pero ya lo tenemos tomado en cuenta para nuestra planificación", expresó.

Al mismo tiempo, el asistente técnico de Fabián Coito también adelantó algo sobre la forma en la que su equipo afrontará la justa futbolísticamente: "Buscaremos desgastar al rival con la tenencia de la pelota y el aseguramiento de nuestra zona defensiva, tenemos que ser muy agresivos", aseguró.

Finalmente, también habló sobre Rigoberto Rivas, que es en el papel la gran figura de esta selección. Rivas salió por molestias en el último encuentro con la Reggina, y se pensó que podía perderse el torneo, pero no fue el caso: "Solo fue un leve golpe, está bien, ha jugado a un alto nivel los últimos encuentros, su aporte es fundamental para el plantel", concluyó.

Miguel Falero, asistente técnico de Fabián Coito.





