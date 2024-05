MisterChip no deja de sorprender con sus estadísticas y en la semifinal de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich no iba a ser la excepción. A través de sus redes sociales el español estuvo muy atento a todo lo que sucedía en el encuentro y dejó sobre todo un dato muy particular que relaciona a la Concacaf con la Liga de Campeones de Europa.

Real Madrid avanzó a una nueva final de la UEFA Champions League tras remontar un (0-1) ante el Bayern Múnich gracias a un doblete inédito de Joselu sobre los últimos minutos del compromiso. Y de esta manera los merengues se enfrentarán en Wembley al Borussia Dortmund.

¿Cuál fue el dato que lanzó MisterChip sobre Concacaf y la Champions League?

Luego del (0-1) en el Santiago Bernabéu tras un golazo del canadiense Alphonso Davies, MisterChip publicó lo siguiente a través de sus redes sociales: “Alphonso Davies es el primer jugador canadiense en marcar un gol en una fase eliminatoria de UEFA Champions League“.

MisterChip y un dato sobre Alphonso Davies representando a Concacaf

Si bien al final el gol no sirvió para clasificar a la final de la UEFA Champions League, la actuación de Alphonso Davies fue para destacar, tomando en cuenta que será uno de los jugadores meterle la lupa en la Copa América representando a Canadá, ya que lo más probable es que también sea uno de los diamantes en el próximo mercado de fichajes.

¿Cuándo se jugará la final de la UEFA Champions League?

La final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund (Alemania) y el Real Madrid (España) se disputará le próximo sábado 01 de junio a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio de Wembley. Los alemanes vienen de eliminar en semifinales al PSG, mientras que los españoles dejaron en el camino al Bayern de Múnich.