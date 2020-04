Manfred Ugalde sueña con el Manchester City

El futuro de Manfred Ugalde fuera de Costa Rica llegará tarde o temprano. Con su agente analizando ofertas que llegan desde el exterior, parece que habrá un nuevo legionario tico a corto plazo. Pero mientras tanto, el jóven de 18 años disfruta su estadía en el Saprissa donde es titular indiscutido para la entidad costarricense.

En la semana, su representante Kurt Morsink, declaró que "si un club me llama con $ 1 millón ni le atiendo la llamada. Hemos recibido ofertas por el doble de eso y las hemos rechazado porque el proyecto no encaja”. En medio de una nébula por saber a dónde irá a jugar Manfred, el mismo futbolista reveló su club soñado en una entrevista que le realizó el facebook oficial del Saprissa.

Manfred festeja uno de sus tantos goles con la camiseta del Saprissa.

"Mi meta es poder jugar en un equipo grande de Europa. Ser una leyenda en Europa es mi sueño futbolístico. Si pudiera elegir un equipo, elegiría el Manchester City, yo admiro al “Kun” Agüero y por eso me gustaría jugar ahí, sería lo más grande”, contó el delantero. Ugalde se encuentra actualmente como el resto de jugadores del Saprissa entrenando en la casa y esperando noticias oficiales de cuándo se podrá volver a entrenar con normalidad.

El atacante también aprovechó la oportunidad para manifestar quienes son sus compañeros actuales que más lo apoyan. “Debo aclarar que todos me apoyan, de verdad es un camerino muy unido y con todos me llevo muy bien. Pero en lo personal siempre están muy cerca los que juegan en mi posición. Tanto Ariel como David me guían y me dan consejos. Pero el que más más consejos me ha dado en mi carrera profesional es Johan Venegas”, finalizó.

Vale recordar que Manfred realizó un viaje al Brujas de Bélgica en la última ventana de transferencias pero no llegó a nada concreto. El Saprissa espera con los brazos abiertos una buena oferta por el atacante.