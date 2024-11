Tiene 18 años, estuvo en Manchester City y ahora deslumbra a Centroamérica: "Es un talento nato"

El nombre de David Morales empieza a ganar notoriedad en Honduras tras su debut en CD Victoria y, de a poco, en el resto de Centroamérica. Se trata de un promisorio futbolista de 18 años que ha tenido una oportunidad soñada: foguearse en uno de los mejores equipos del mundo, Manchester City.

Este no fue el único club que, hace una década, acogió a un niño rebosante de ilusión, cuyo talento no pasó desapercibido por los scouts que estaban en suelo catracho. Aquel fugaz viaje por Europa lo marcó y fue un punto de quiebre en su novel historia. Aunque no el único.

El año pasado, Morales debió marcharse de las inferiores de Vida “por temas afuera de lo futbolístico”, según le explicó al medio Deportes TVC, para pasar a vestir los colores de su archirrival en La Ceiba, con el que cumplió uno de sus sueños: debutar en la Liga Nacional.

Apenas registra 66 minutos como profesional, los primeros 5 los jugó en la goleada 5-0 sobre Juticalpa y los restantes en la derrota 3-2 ante Real Sociedad, en la cual anotó un gol desde afuera del área, beneficiado por un bote previo de la pelota que batió la resistencia del portero Francisco Reyes.

David Morales, la joya hondureña que impresionó a Manchester City

Con apenas 8 años, David Morales participó en algunos entrenamientos de las inferiores del Manchester City . “A esa edad lo vieron unos reclutadores, llamó la atención de ellos y nos invitaron a que fuéramos allá para que lo vieran varios equipos” , le detalló su padre, David, a TVC.

Además de pasar por academias como las de Stoke City o Everton durante su aventura por Inglaterra, donde conoció a un ídolo del futbol hondureño: Wilson Palacios, también estuvo en un campamento del Barcelona.

Aquel viaje duró un mes y medio, pero la historia no terminó allí: “Desde que el momento que logró hacer el viaje, notaron el talento nato que él tiene y a través de todo este tiempo le han dado el seguimiento correspondiente para algún día tenerlo por aquellos países“ , reveló su padre.

¿Cómo juega David Morales, juvenil de Victoria?

David Morales se desempeña como mediocampista ofensivo y su principal virtud, aseguró, es “el balón parado y los pases clave”. Para comprender un poco más su juego, reveló que admira a dos futbolistas hondureños de pie educado: Alexy Vega, ex Victoria, y Edwin Rodríguez.

“Es un muchacho muy tranquilo, no es ‘de calle’, como nosotros decimos, y tiene muy buenas condiciones”, lo describió Javier Martínez, técnico en las reservas del equipo ceibeño, a Morales, cuyo sueño de jugar en la Selección de Honduras y un equipo grande de Europa ya no parece tan lejano.